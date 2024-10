Z Wilanowa do centrum w 25 minut. Wkrótce otwarcie nowej linii tramwajowej [SPRAWDŹ] Adrian Pieczka 21.10.2024 15:59 Komunikacja zbiorowa przewiezie do Wilanowa trzy razy więcej pasażerów niż dotychczas. Zarząd Transportu Miejskiego przedstawił szczegóły dotyczące nowej linii tramwajowej, jak i organizacji komunikacji na Mokotowie i w Wilanowie. Po nowych torach pojadą tramwaje 14, 16 i 19. Docelowo przejazd z Miasteczka Wilanów do centrum Warszawy ma trwać 25 min. Na początku jednak będzie to prawdopodobnie ponad 30 minut.

3 Tramwaj do Wilanowa (autor: Cezary Warś)

Wkrótce zostanie oddana do użytku nowa trasa tramwajowa do Miasteczka Wilanów. To jedna z największych inwestycji tramwajowych w Polsce, która usprawni komunikację w południowej części stolicy.

Trasa o długości 6,5 km połączy intensywnie rozbudowującą się w ostatnich latach część Wilanowa oraz osiedla zlokalizowane wzdłuż ulic Jana III Sobieskiego i Belwederskiej z trasą wzdłuż ulicy Puławskiej i Marszałkowskiej.

W związku z nowym połączeniem do Wilanowa Zarząd Transportu Miejskiego szykuje zmiany w układzie linii tramwajowych i autobusowych obsługujących południowe dzielnice Warszawy.

Dyrektor przewozów w ZTM Artur Zając informuje, że na początek zostaną uruchomione linie 14 i 16.

— Będzie to jedna nowa linia16, która z Marszałkowskiej pojedzie do samego miasteczka Wilanów i druga linia numer 14, która z Wilanowa przez Plac Zbawiciela i Politechnikę pojedzie na Ochotę. Linia do Śródmieścia, będzie kursowała bardzo często, co 4 minuty w godzinach szczytu, czternastka dwa razy rzadziej, czyli co 8 minut — informuje Zając.

Jak dodaje Zając, po uruchomieniu trasy, na przełomie października i listopada, tramwaje zastąpią część autobusów.

— Po jednym, dwóch, trzech dniach, to pewnie dotyczy linii 522. W drugiej kolejności tydzień, dwa, od któregoś weekendu planujemy wdrożyć całą resztę zmian, czyli poprawa obsługi transportowej tych osiedli na Wilanowie i Mokotowie, które tego tramwaju nie mają — mówi Zając.

Pozostaną m.in. linie: 163, 319 i 217. Ta ostatnia z kursami co 15 min do metra Wilanowska. Po oddaniu odnogi na Stegny pojawi się także linia 19.

Połączenia na trasie do Wilanowa będą kursowały z częstotliwością co 2 minuty w godzinach szczytu, co 3 minuty poza godzinami szczytu i co 4 minuty w weekendy.

12 przystanków do Wilanowa

Nowa trasa tramwajowa rozpoczyna się przy skrzyżowaniu ulicy Puławskiej i Goworka. Tramwaje zjeżdżają w dół warszawskiej skarpy ulicami Goworka i Spacerową – ten odcinek jest już oddany do ruchu, tramwaje linii 11 jadą tędy do ulicy Gagarina i dalej do przystanku Sielce przy Czerniakowskiej.

Nowe połączenie cieszy się dużą popularnością, w dzień powszedni z odcinka trasy „jedenastki” na ulicach Gagarina, Spacerowej i Goworka korzysta ok. 7 tys. osób.

W kierunku Miasteczka Wilanów, składy od skrzyżowania ulic Belwederskiej, Spacerowej i Gagarina pojadą prosto ulicami Belwederską, Jana III Sobieskiego i aleją Rzeczypospolitej, aż do przystanku końcowego o nazwie Miasteczko Wilanów (u zbiegu alei Rzeczypospolitej i ulicy Branickiego).

W drodze do Wilanowa tramwaj zatrzyma się na 12 nowych przystankach. Przewidziany czas przejazdu po zakończeniu całej inwestycji będzie krótszy niż dla autobusowej linii przyspieszonej, a to dzięki sterowaniu sygnalizacją świetlną i zastosowanym priorytetom na skrzyżowaniach.

Docelowo przejazd z Miasteczka Wilanów do centrum Warszawy ma trwać 25 min. Na początku jednak będzie to prawdopodobnie ponad 30 minut.

Na trasie tramwajowej do Wilanowa trwają ostatnie testy. Dotychczas wszystkie przebiegają pozytywnie. Zakończenie całej inwestycji, łącznie z nowym układem drogowym jest planowane na drugą połowę 2025 roku.

Źródło: RDC/Mat.pras. Autor: Adrian Pieczka/DJ