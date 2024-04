Taksówkarze porozumieli się z prezydentem Warszawy. „Czekamy na nowe stawki” Adrian Pieczka 15.04.2024 15:31 Warszawscy taksówkarze doszli do porozumienia z prezydentem Rafałem Trzaskowskim. Podczas dzisiejszych rozmów w ratuszu zapewniono kierowców, że do końca maja zaprezentowany zostanie projekt podniesienie stawek maksymalnych za przejazdy taksówkami.

Warszawscy taksówkarze przed rozmowami z prezydentem Rafałem Trzaskowskim (autor: RDC)

Projekt podniesienia stawek maksymalnych warszawskich taksówkarzy do końca maja.

Związkowcy doszli do porozumienia w trakcie dzisiejszych rozmów w ratuszu z prezydentem Rafałem Trzaskowskim w sprawie podniesienia stawek maksymalnych dla taksówkarzy.

– Prezydent przychyla się do naszych postulatów, ale będą one jeszcze analizowane. Do końca maja zostanie nam przedstawiony projekt – mówi przewodniczący Związku Zawodowego „Warszawski Taksówkarz” Dariusz Chojnowski.

Głosowanie w tej sprawie zaplanowano na czerwcową sesję rady miasta. W ostatnich dniach taksówkarze protestowali już w sprawie podwyżek.

Ile za taksówkę w Warszawie?

W październiku ubiegłego roku kierowcy przedstawili propozycję, która miała być dla rady „kołem ratunkowym”. Ta propozycja nie została jednak przyjęta.

– Skoro rada Warszawy nie chciała koła ratunkowego „na już”, wracamy do postulatów, które miasto przedstawiło nam do opiniowania w 2020 roku. Stawka maksymalna podniesiona z 4 na 5 złotych, „startówka” z 8 na 12, a „czasówka” z 40 na 60 złotych – mówi Chojnowski.

Jak podkreślają kierowcy, raporty i analizy wskazują, że to adekwatne podwyżki.

– Widzimy, co się dzieje. Wybuchają kolejne konflikty, ceny paliw mogą pójść drastycznie w górę. Musimy więc mieć zabezpieczenie, żebyśmy mogli spokojnie funkcjonować – mówi organizator protestów warszawskich taksówkarzy Grzegorz Wesołowski.

Rada Warszawy na ostatniej sesji minionej kadencji odrzuciła wprowadzenie do porządku obrad obywatelskiego projektu uchwały ws. podniesienia stawek za przewóz. Nie były one zmieniane od 22 lat. Teraz, w obliczu inflacji, biznes taksówkarski znalazł się na granicy opłacalności.

Obecnie opłata początkowa w Warszawie wynosi 8 zł. W pierwszej taryfie za przejechany kilometr maksymalna stawka to 3 zł.

Czytaj też: Przebudowa placu Na Rozdrożu z opóźnieniem. Czy wykonawca zdąży przed wakacjami?