„Tak źle jeszcze nie było”. Śmietnisko pośród zieleni przy ulicy Aluzyjnej na Białołęce Adrian Pieczka 22.03.2024 11:46 Śmietnisko pośród zieleni - tak jest przy Aluzyjnej na warszawskiej Białołęce. W lasku można znaleźć setki butelek czy torebek ze śmieciami, a nawet kanapy i lodówkę. Co roku jest coraz gorzej - usłyszał nasz reporter.

16 Śmietnisko przy Aluzyjnej na Białołęce (autor: RDC)

Kanapy, lodówka, telewizor i setki butelek czy siatek ze śmieciami. Dzikie wysypiska pośród zieleni przy ulicy Aluzyjnej na Białołęce. O problemie zaśmieconego lasku zaalarmowali mieszkańcy. Jak przyznają - sytuacja jest wręcz tragiczna.

Co roku jest coraz gorzej - usłyszał nasz reporter.

- Nie otrzymaliśmy żadnych zgłoszeń z terenu Aluzyjnej w tym roku - informuje Jerzy Jabraszko z warszawskiej Straży Miejskiej. - Żadne zgłoszenie do nas nie trafiło. W sytuacji, gdy mieszkańcy widzą, że ktoś zaśmieca, teren jest zaśmiecony, warto zadzwonić do straży miejskiej i funkcjonariusz się tym tematem zajmie - mówi.



Mieszkańcy mogą również zgłaszać dzikie wysypiska do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.

Źródło: RDC Autor: Adrian Pieczka/PL