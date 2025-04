Ten dokument pozwoli odbudować spaloną halę przy Marywilskiej. Są plany miejscowe dla Białołęki Przemysław Paczkowski 24.04.2025 18:32 Rada m.st. Warszawy na sesji przyjęła dwa plany miejscowe dla Białołęki. Jeden z nich obejmuje teren spalonego Centrum Handlowego Marywilska 44. Celem tego dokumentu jest umożliwienie odbudowy budynku kupców. — Pożar, który strawił hale, pozbawił jednocześnie wiele osób miejsc pracy, a nawet dorobku życia — mówi Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

Marywilska 44 (autor: RDC)

Na dzisiejszej sesji Rady m.st. Warszawy zostały przyjęte kolejne dwa plany dla Białołęki. Jeden z nich dotyczy obszaru Centrum Handlowego Marywilska 44.

Działające od 2010 roku hale kupieckie znajdujące się pod tym adresem zostały zniszczone na skutek pożaru, który wybuchł w maju ubiegłego roku. Celem tego dokumentu jest umożliwienie odbudowy budynku kupców.

Teren objęty planem zajmuje powierzchnię około 15,8 ha i położony jest pomiędzy bocznicą kolejową a ul. Kupiecką, w sąsiedztwie odnogi Kanału Żerańskiego.

Teren objęty planem zajmuje powierzchnię około 15,8 ha i położony jest pomiędzy bocznicą kolejową a ul. Kupiecką, w sąsiedztwie odnogi Kanału Żerańskiego.

– Celem tego mikroplanu jest umożliwienie odbudowy budynku kupców. Pożar, który strawił hale, pozbawił jednocześnie wiele osób miejsc pracy, a nawet dorobku życia. Centrum Handlowe Marywilska 44 to także miejsce popularne wśród mieszkańców i chętnie przez nich odwiedzane. Dlatego tak ważne było sprawne przygotowanie i uchwalenie planu miejscowego, aby ten teren można było odbudować i zagospodarować – przywracając funkcje usług handlu – mówi Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

Plan miejscowy dla Kępy Tarchomińskiej

Kolejnym przyjętym przez stołecznych radnych planem jest plan miejscowy Kępy Tarchomińskiej – część I. Obszar tego planu ma około 103 ha powierzchni, od północy graniczy z gminą Jabłonna, od zachodu z wałem przeciwpowodziowym rzeki Wisły, od południa z ulicą Gladioli, zaś od wschodu z osiedlem Buchnik.

Teren nowo uchwalonego planu jest w przeważającej części niezabudowany i niezagospodarowany, z bardzo dużą ilością terenów otwartych odznaczających się wysokim stopniem naturalności. Dominują tu nieużytki z licznymi zadrzewieniami i zakrzaczeniami oraz wilgotne łąki. Cały obszar znajduje się w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Zabudowa jest tu ekstensywna i koncentruje się głównie wzdłuż ulic: Kępa Tarchomińska, Przyrzecze i Gladioli. Są to przede wszystkim budynki mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej z pojedynczymi obiektami usługowymi. Pomiędzy nową zabudową zachowały się nieliczne zabudowania dawnych gospodarstw rolnych.

Plan dla tego terenu ma na celu poprawę jakości jego dotychczasowego zagospodarowania poprzez uporządkowanie tej przestrzeni zgodnie z zasadami ładu przestrzennego. Umożliwi i określi warunki realizacji nowej zabudowy w przestrzeni o wysokiej jakości urbanistycznej przy jednoczesnym zabezpieczeniu najcenniejszych terenów otwartych. Plan reguluje kwestie układu komunikacyjnego, a także chroni tereny wchodzące w skład Systemu Przyrodniczego Warszawy.

– Cieszy mnie, że udało nam się zyskać kolejny ważny dokument dla terenów, które są cenne przyrodniczo i tak unikatowe – nie tylko dla Białołęki ale dla całego miasta – mówi Ewa Janczar, Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy.

Na dzisiejszej sesji miejscy radni podjęli również uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia kilku nowych planów – m.in. dla dzielnic Ursynów i Praga-Południe. Aktualnie trwają konsultacje społeczne do czterech planów miejscowych na etapie wyłożenia do publicznego wglądu.

