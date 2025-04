Bez gotówki nie zapłacisz za postój. Nowe parkomaty są źle oznaczone? Przemysław Paczkowski 23.04.2025 15:13 Nowe parkomaty w Warszawie są źle oznaczone – tak uważa warszawski radny Paweł Lech. Ze Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego zniknęła część urządzeń do płatności gotówką. Zdaniem radnego nowe nie są wystarczająco oznaczone odnośnie do tego, jakim środkiem możemy zapłacić.

SPPPN na Mokotowie (autor: RDC)

Nie masz gotówki – nie zapłacisz za postój. Warszawski radny uważa, że na parkomatach, gdzie można płacić tylko kartą, powinna być informacja wskazująca, gdzie można znaleźć najbliższe urządzenie przyjmujące bilon.

– Może być taka sytuacja, że ktoś, kto zaparkuje, chce zapłacić bilonem, nie może tego zrobić. Nie ma informacji, gdzie w najbliższym otoczeniu taki parkomat się znajduje. Pójdzie go szukać, a w międzyczasie zostanie przeprowadzona kontrola, która wykaże, że ten samochód nie ma opłaconego postoju – mówi Paweł Lech.

Jak tłumaczy Zarząd Dróg Miejskich, zmniejszanie liczby parkomatów na gotówkę to efekt tego, jak płacą warszawiacy za parkowanie. 90 proc. z nich korzysta z karty lub płatności mobilnych. ZDM nie wyklucza jednak korekt w przyszłości.

– Pamiętajmy, że one dopiero co zostały wymienione. Zobaczmy, jak to funkcjonuje, bo teraz zastanawiamy się nad różnymi rzeczami, co się może zdarzyć. Jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście możemy zainterweniować – mówi rzecznik ZDM Jakub Dybalski.

Na stronie ZDM jest również dostępna mapa parkomatów. Kolorem czerwonym oznaczone są urządzenia obsługujące gotówkę, a niebieskim te, w których zapłacimy tylko kartą i BLIK-iem.

