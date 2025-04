Zostawili narkotyki na trawniku, zrobili zdjęcie i odjechali. Wszystko widziała policja RDC 17.04.2025 07:31 Trzech mężczyzn zostało zatrzymanych za posiadanie kilograma różnych narkotyków. Zostali aresztowani na trzy miesiące. Uwagę policjantów zwrócili, gdy fotografowali na trawniku torebkę z mefedronem. Do zdarzenia doszło na Bemowie w Warszawie.

Zatrzymany ws. narkotyków (autor: KRP IV)

Patrolujący wieczorem ulice policjanci z Bemowa zwrócili uwagę na trzech mężczyzn poruszających się toyotą.

– W pewnym momencie jeden z nich wysiadł z pojazdu i na trawniku pozostawił torebkę z mefedronem, następnie sfotografował to miejsce telefonem, wrócił do auta i całą trójką odjechali. Policjanci pojechali za nimi i zatrzymali pojazd do kontroli – przekazała Marta Sulowska z bemowskiej policji.

Podczas przeszukania samochodu pod maską silnika policjanci znaleźli pudełko z zawartością 30 woreczków z marihuaną i 6 woreczków z haszyszem. Zabezpieczyli również pozostawiony na trawniku mefedron.

Trzech obywateli Białorusi w wieku 20, 21 i 22 lat zostało zatrzymanych. W trakcie przeszukania mieszkania na Białołęce, które wspólnie zajmowali mężczyźni, policjanci znaleźli marihuanę, mefedron, haszysz, ketaminę, tabletki Xanax i ecstasy oraz grzybki halucynogenne.

Podejrzani usłyszeli zarzuty karne dotyczące posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec nich areszt na trzy miesiące.

Za przestępstwo, o które są podejrzani, grozi do 10 lat więzienia.

