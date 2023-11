Stołeczny ratusz ma pomysł na tzw. szpiegowo. „Połączymy dwa główne cele” Adam Abramiuk 23.11.2023 08:19 Remont tzw. szpiegowa ma być powiązany z budową dodatkowego obiektu. Chodzi o budynek przy Sobieskiego w Warszawie, w którym w czasach PRL-u mieszkali pracownicy rosyjskiej ambasady. Bardzo będziemy chcieli pozyskać ten teren od nowego wojewody do zasobu miejskiego – mówi wiceprezydent stolicy Tomasz Bratek.

Co dalej ze „szpiegowem”? (autor: UM Warszawa)

Remont terenu i budowa dodatkowego obiektu – Warszawa chce zająć się tzw. szpiegowem. To odebrany ambasadzie rosyjskiej budynek przy ul. Sobieskiego 100.

Do przejęcia terenu doszło w kwietniu zeszłego roku po agresji Rosji na Ukrainę. Od tego czasu wykonano inwentaryzację, jednak budynek wciąż czeka na odnowienie. Ratusz szuka teraz zewnętrznego partnera.

– Możemy połączyć dwa główne cele: odzyskać i przywrócić do pełnego użytkowania stojące tam dziś pustostany, które straszą, a przypomnę, że są pod ochroną konserwatorską i musimy je przywrócić do użytkowania, a jednocześnie połączyć to z budową nowego, niższego budynku. I on być może w formie partnerstwa publiczno-prywatnego będzie mógł być wykorzystany przez inwestora – mówi wiceprezydent Warszawy Tomasz Bratek.

Jak jednak dodał Bratek, miasto z decyzjami czeka do czasu zmian władz centralnych.

– Bardzo dużo zależy od decyzji właścicielskich. Niektóre z form dofinansowania uzależnione są od tego, czy właścicielem jest Skarb Państwa, czy jednostka samorządu terytorialnego. Bardzo będziemy chcieli pozyskać ten teren od nowego wojewody do zasobu miejskiego, aby móc w pełni odpowiadać na potrzeby mieszkaniowe mieszkańców – podkreślił wiceprezydent.

Co to jest „szpiegowo”?

Miasto przejęło tzw. szpiegowo w marcu. W budynku przy ulicy Sobieskiego 100, w którym w czasach PRL mieszkali pracownicy rosyjskiej ambasady, jest ponad 100 mieszkań. Wiele lat temu budynek opustoszał i wymagał remontu. Na przestrzeni lat przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i stołecznego ratusza podejmowali szereg prób uregulowania stanu prawnego nieruchomości na rzecz Federacji Rosyjskiej w Polsce i odpowiednio w Rosji na rzecz Polski.

Cały kompleks ma przeszło siedem tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Mieszkali w nim pracownicy ambasady, ale również przedstawicielstwa handlowego. Miał też dodatkowe funkcje. W budynkach od strony ulicy był klub rozrywkowy oraz hala do koszykówki na poziomie podpiwniczenia.

Budynek położony jest na działce Skarbu Państwa, ale administruje nim miasto.

