Co z remontem domków fińskich na Polu Mokotowskim? Umowa z wykonawcą zerwana
11.09.2024

Wizualizacja domków fińskich (autor: UM Warszawa)

Zarząd Zieleni zerwał umowę z wykonawcą remontu domków fińskich na Polu Mokotowskim po dwóch i pół roku prac. Chodzi o dwa budynki, z których pozostały tylko ściany i fundament. W jednym z nich mieszkał wybitny reportażysta Ryszard Kapuściński.

- Ta umowa była kilkukrotnie przedłużana z kilku przyczyn, a mianowicie od początku zakładaliśmy wykorzystanie większości materiałów, z których były zbudowane domki fińskie, jednak już podczas rozbiórki okazało się, że w zasadzie te materiały nie są do odtworzenia, co w pierwszej kolejności wydłużyło pierwsze pracę - mówi nam rzeczniczka miejskiej spółki Karolina Kwiecień-Łukaszewska.



Później okazało się, że fundament trzeba wykonać od podstaw i konieczna była zmiana projektu.

- Termin realizacji umowy został wydłużony do końca czerwca bieżącego roku, jednak umowa nie została zrealizowana. Nie mogliśmy dłużej jej przedłużać. Jesteśmy teraz na etapie inwentaryzacji terenu, sprawdzenia co zostało wykonane - dodaje Kwiecień-Łukaszewska.



A są to głównie przyłącza wodno-kanalizacyjne i elektryczne. Na razie ani koszt, ani nowy termin zakończenia odbudowy domków fińskich nie jest znany.

- W tym roku chcielibyśmy uruchomić kolejny przetarg. Realizacja raczej na pewno się w tym roku nie rozpocznie - wyjaśnia rzeczniczka.



W maju 2021 roku Rada Warszawy przekazała dwa miliony złotych na remont domków, w których mają się w przyszłości odbywać wydarzenia kulturalne, edukacyjne i artystyczne. Ten, w którym mieszkał Ryszard Kapuściński, ma zmienić się w centrum reportażu.

