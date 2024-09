Rondo Sedlaczka rozkopane tuż po gruntownym remoncie. Znamy przyczynę Miłosz Kuter 11.09.2024 07:51 Zerwane płyty chodnikowe i głębokie dziury w ziemi – tak wygląda teraz rondo Sedlaczka w Warszawie. Zostało oszpecone tuż po gruntownym remoncie. Jak się dowiedzieliśmy, to dlatego, że prowadzona jest tam wymiana starego gazociągu.

Rondo Sedlaczka oszpecone tuż po gruntownym remoncie. Znamy przyczynę (autor: RDC)

Zerwane płyty chodnikowe i głębokie dziury w ziemi – rondo Sedlaczka oszpecone tuż po gruntownym remoncie. Jak dowiedziało się Polskie Radio RDC, prowadzona jest tam wymiana starego gazociągu.

– Prace dobiegają końca, zobowiązujemy się do przywrócenia pierwotnej nawierzchni - mówi rzecznik Polskiej spółki gazownictwa Grzegorz Cendrowski. - W okolicy ronda Sedlaczka prowadzone są prace związane z wymianą starego gazociągu. Jeśli chodzi o nawierzchnię, to możemy zapewnić, że zostanie ona przywrócona do stanu pierwotnego, jak tylko otrzymamy decyzję odtworzeniową. Do tego czasu w miejsce wykopów jest zrobiona tak zwana nawierzchnia tymczasowa. To, co mogę dodać, to to, że remont już został zakończony i zasypanie dołów tych wykopów zostanie ukończone też do 12 września – tłumaczy.

Decyzję odtworzeniową wydaje Zarząd Dróg Miejskich.

Remont ronda Sedlaczka zakończył się w marcu tego roku. Inwestycja była związana z remontem Trasy Łazienkowskiej.

