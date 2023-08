Szczęśliwy finał poszukiwań 12-latka z Rembertowa. Odnalazł się pod Warszawą RDC 11.08.2023 07:15 Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania zaginionego 12-latka z Rembertowa. Jak podała policja, chłopiec został odnaleziony dzięki czujności i pomocy obywateli, którzy go zauważyli, powiadomili policję i do czasu przyjazdu patrolu się nim zaopiekowali. Dziecko wyszło z domu w czwartek rano.

Policja (autor: pixabay)

12-latek z Rembertowa odnaleziony. Policja poinformowała, że zauważyli go mieszkańcy. „Składamy ogromne podziękowania dla wszystkich tak bardzo szczerze zaangażowanych w poszukiwania dziecka. Dziękujemy obywatelom, wszystkim służbom oraz mediom, które w sposób wyjątkowo aktywny włączyły się do poszukiwań i wspierały nasze działania. Dzięki temu wszystkiemu chłopiec jest już bezpieczny z rodzicami w domu. Dziękujemy” - napisała na stronie policja.

Chłopiec odnalazł się pod Warszawą - w powiecie nowodworskim.

- Wieczorem zakończyliśmy poszukiwania zaginionego 12-latka. Chłopiec był odnaleziony pod Warszawą. To dzięki czujności i pomocy obywateli, którzy go zauważyli, powiadomili policję i do czasu przyjazdu patrolu się nim zaopiekowali - mówi Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji dla Rembertowa.

Śmigłowce i drony

W akcję poszukiwawczą zaangażowanych było wielu policjantów.

– W terenie pracują zarówno umundurowani, jak i nieumundurowani funkcjonariusze. Korzystamy również ze służb, które współpracują z policją. Wykorzystujemy różne środki i narzędzia, lata śmigłowiec, latają drony. Apelujemy do mieszkańców o zwrócenie uwagi na małe dzieci – mówiła Joanna Węgrzyniak z komendy rejonowej policji.

Dziecko było poszukiwane od czwartkowego poranka.

Czytaj też: Powstaje mapa AED, czyli automatycznych defibrylatorów zewnętrznych