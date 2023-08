Policyjny śmigłowiec i drony poszukują zaginionego 12-latka z Rembertowa

Policjanci z komisariatu w Rembertowie poszukują zaginionego 12-letniego Krystiana Katyla. Dziecko dziś, 10 sierpnia 2023 roku z samego rana wyszło z domu i do chwili obecnej nie powróciło do miejsca zamieszkania i nie nawiązało kontaktu z nikim z bliskich. Do poszukiwania chłopca wykorzystano śmigłowiec i drony.