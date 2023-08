Powstaje mapa AED, czyli automatycznych defibrylatorów zewnętrznych RDC 10.08.2023 04:16 W miejskim centrum kontaktu Warszawa 19115 powstała mapa automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Aplikacja, w chwili zagrożenia życia, pomoże odnaleźć najbliżej dostępne urządzenie.

Mapa AED w Warszawie (autor: Paweł Supernak/PAP)

Stołeczny ratusz rozpoczął akcję „AED Uratuj życie”, która ma na celu nauczyć mieszkańców korzystać z defibrylatora oraz pomóc im zlokalizować go jak najbliżej miejsca, w którym dzieje się sytuacja kryzysowa.

Wiceprezydent Warszawy Tomasz Bratek przekazał, że tylko w stołecznym metrze, znajdują się 53 defibrylatory. – Zlokalizowane są na peronach metra, bo tam najczęściej dochodzi do różnych sytuacji, one są najbliżej tych miejsc, dzięki którym możemy ratować życie – dodał.

Podkreślił, że w zeszłym roku defibrylatory użyto osiem razy, a w tym roku dwa razy.

Mapa AED w Warszawie

Pierwszym krokiem do stworzenia mapy urządzeń AED było dodanie do niej defibrylatorów, które znajdują się w urzędach, szkołach, obiektach sportowych, metrze oraz innych miejscach administrowanych przez samorząd.

Wiceprezydent zachęcił też inne podmioty oraz osoby prywatne, by zgłosiły do Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa lokalizację takiego urządzenia, która zostanie udostępniona w aplikacji Warszawa 19115. W tej chwili w bazie jest 370 takich lokalizacji.

– Co roku 15 tysięcy ludzi w Polsce umiera na zawał. 32 proc. ludzi w Warszawie umiera na choroby spowodowane problemem z krążeniem. Dlatego jest tak ważne, by każdy w takiej sytuacji, wiedział, jak się zachować. To urządzenie, jak wynika z wielu statystyk, pomaga kilkukrotnie zwiększyć szansę na uratowanie komuś życia – powiedział dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa, Michał Domaradzki.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego radny Piotr Mazurek poinformował, że pierwsze defibrylatory pojawiły się w biurach, gabinetach urzędu miasta już w 2007 roku. – W ciągu ostatnich 2 lat wydaliśmy na zakup tych urządzeń ponad 120 tysięcy złotych, za tą kwotę kupiliśmy 32 defibrylatory, z czego 2 szkoleniowe – dodał.

Jak używać defibrylator?

Z kolei prezes Szybkiej Kolei Miejskiej Prezes SKM, Alan Beroud, podkreślił, że poza wiedzą, jak używać defibrylatora, istotną rzeczą podczas kryzysowej sytuacji jest także to aby wiedzieć, jak udzielać pierwszej pomocy. – Przy defibrylatorach nie tylko ważna jest kwestia samego urządzenia, ale też kwestia udzielania pierwszej pomocy – powiedział. Zaznaczył, że pracownicy SKM są przeszkoleni w tej kwestii.

W ramach akcji w czwartek jeden z pociągów SKM zamieni się w „Pociąg do życia”, w którym przeszkolone osoby będą instruować jak uratować czyjeś życie. Specjalny skład wyruszy o godzinie 9.57 ze stacji Warszawa Młynów w stronę Zegrza Południowego. Tego samego dnia o godzinie 11.24 odbędzie się taki sam kurs podczas powrotu z Zegrza Płd. w stronę Piaseczna.

AED – co to?

Z Automatycznego Elektrycznego Defibrylatora (AED) skorzystać może każdy, głównie dzięki prostej obsłudze urządzenia. Nie trzeba posiadać specjalistycznej wiedzy na temat pierwszej pomocy, gdyż komunikaty głosowe i instrukcja papierowa w szczegółowy sposób tłumaczą, jak pomóc poszkodowanemu. Dodatkowo dzięki swojemu poręcznemu rozmiarowi, urządzenie może znaleźć się w każdym budynku.

Aby zgłosić urządzenie AED, w formularzu na stronie Warszawa19115 należy: wskazać lokalizację urządzenia AED klikając na mapie lub ręcznie wpisując adres, dodać zdjęcie, uzupełnić szczegółowe informacje o urządzeniu, podać dane kontaktowe administratora, potwierdzić zgłoszenie kodem SMS.

