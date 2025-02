Mógł kupić broń bez pozwolenia. Nowe informacje ws. strzelaniny w Rembertowie

Do zakupu broni czarnoprochowej nie są potrzebne pozwolenia, inaczej sprawa wygląda w przypadku samego prochu - mówi ekspert Daniel Golicki. Sprawdziliśmy, jak wygląda dostępność do tego typu broni w Polsce. W miniony w weekend właśnie z takiej mężczyzna miał strzelić do kobiety dwukrotnie, a następnie do siebie. Broń znaleziono przy ciele mężczyzny.