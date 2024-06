Rozwieszał zdjęcia pornograficzne i „znieważał groby”. 37-latek z dozorem policyjnym Miłosz Kuter 28.06.2024 12:26 Policjanci z Rembertowa zatrzymali ujętego przez mieszkańców 37-latka. Mężczyzna przyjeżdżał na cmentarz, gdzie dopuszczał się znieważania miejsc pochówku poprzez umieszczanie na pomnikach zdjęć o treści pornograficznej i „nieobyczajnych wybryków”. Mężczyzna usłyszał zarzuty. W prokuraturze zdecydowano o zastosowaniu wobec podejrzanego dozoru policyjnego.

Znieważał groby na cmentarzu w Rembertowie (autor: Policja)

Do obywatelskiego ujęcia doszło w warszawskim Rembertowie. Mieszkańcy zatrzymali 37-latka, który „znieważał groby” na cmentarzu.

Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji nr 7 w Warszawie przekazała RDC, że para odwiedzająca grób swojego bliskiego zauważyła i rozpoznała mężczyznę, który wcześniej kilkukrotnie dopuścił się znieważeń miejsc pochówku na tym cmentarzu.

— Mundurowi zatrzymali ujętego przez świadków 37-latka. Jak wynika z materiałów zgromadzonych w sprawie, mężczyzna co jakiś czas przyjeżdżał rowerem na cmentarz i tam znieważał groby. Umieszczał zdjęcia pornograficzne na pomnikach oraz dopuszczał się „nieobyczajnych wybryków”— powiedziała Węgrzyniak.

Zebrane dowody pozwoliły na przedstawienie zatrzymanemu popełnienia przestępstwa znieważenia miejsca spoczynku zmarłego, to jest czynu z art. 262 par.1 Kodeksu Karnego. Za to przestępstwo grozi do 2 lat pozbawienia wolności.

W Prokuraturze Rejonowej Warszawa Praga-Południe prokurator podjął decyzję o objęciu podejrzanego dozorem policyjnym z obowiązkiem stawiennictwa trzy razy w tygodniu w jednostce Policji.

Postępowanie w te sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Południe.

