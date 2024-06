Doszło do zbezczeszczenia zwłok na cmentarzu w Płońsku? Ruszyło prokuratorskie śledztwo

Prokuratura sprawdza, czy w na płońskim cmentarzu doszło do zbezczeszczenia zwłok. Śledztwo prowadzone jest w sprawie. — Nie przedstawiono jeszcze nikomu zarzutów — mówi szefowa prokuratury rejonowej w Płońsku Ewa Ambroziak. Jak informowaliśmy w zeszłym roku, trumna ze zwłokami zamiast do grobu trafiła do pomieszczenia gospodarczego z narzędziami. W budynku policjanci znaleźli także urnę z innego grobu.