Trumna zamiast do grobu trafiła do pomieszczenia gospodarczego. Jest policyjne dochodzenie

Do Komendy Powiatowej Policji w Płońsku wpłynęło zgłoszenie o bezczeszczeniu zwłok. Jak się okazało, trumna z ciałem zamiast do grobu trafiła do pomieszczenia gospodarczego z narzędziami. — W budynku tym policjanci ujawnili również urnę, która została wyjęta z innego grobu — relacjonuje rzeczniczka miejscowej policji. Na miejscu czynności pod nadzorem prokuratora wykonała grupa operacyjno-dochodzeniowa. Policja wszczęła dochodzenie.