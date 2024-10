Dwoje dzieci w szpitalu po zatruciu środkiem do deratyzacji. Sprawa w prokuraturze RDC 22.10.2024 20:48 W jednym z gospodarstw pod Płońskiem dwoje dzieci zatruło się oparami silnie toksycznego środka, prawdopodobnie służącego do zwalczania gryzoni. Rodzeństwo trafiło do szpitala w Warszawie. Wtedy o zdarzeniu została powiadomiona policja. Sprawa trafiła już do prokuratury.

Prokuratura rejonowa w Płońsku (autor: GOV.pl)

Dwoje dzieci zatruło się prawdopodobnie oparami środka do deratyzacji - trafiły do szpitala. Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka policji w Płońsku kom. Kinga Drężek-Zmysłowska, zgłoszenie o zatruciu dwójki dzieci pochodzących z terenu tego powiatu wpłynęło tam po tym, gdy rodzeństwo zostało już przewiezione do placówki w Warszawie. Sprawą trafiła już do prokuratury.

Ponieważ może chodzić o zatrucie środkiem stosowanym do zwalczania gryzoni, wstępnie zdarzenie zakwalifikowano jako dotyczące art. 160 Kodeksu karnego, który mówi, że kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech - przekazała kom. Drężek-Zmysłowska.

Rzeczniczka płońskiej policji zaznaczyła przy tym, że materiały w sprawie zostały przekazane już do tamtejszej prokuratury rejonowej, która podejmie decyzję czy w sprawie zostanie wszczęte śledztwo. Nie jest przy tym wykluczone, że wstępna kwalifikacja zdarzenia może ulec zmianie.

Według nieoficjalnych informacji, właściciel gospodarstwa rolnego, chcąc zwalczyć nornice, zastosował środek w postaci tabletek, które zakopał w ziemi w dwóch miejscach - gdy jego dzieci, syn i córka, poczuły się źle, zostały przewiezione do szpitala w Warszawie.

