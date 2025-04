Płońsk przeciera szlak w regionie. Pierwszy blok SIM Północne Mazowsze oddany do użytku Izabela Stańczak 01.04.2025 07:50 W Płońsku powstał pierwszy na Mazowszu blok zbudowany przez spółkę SIM Północne Mazowsze. W bloku przy ulicy Podlewskiego znajduje się czterdzieści mieszkań. Nowi lokatorzy odebrali już klucze. — To pierwsza tego typu inwestycja na Mazowszu — mówi prezes spółki Roman Niesiobędzki.

SIM w Płońsku (autor: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej)

Pierwszy blok Społecznej Inicjatywy Mazowsza (SIM) Północne Mazowsze jest już oddany do użytku. Czterdzieści płońskich rodzin odebrało klucze do mieszkań na Padlewskiego.

Prezes spółki Roman Niesiobędzki podkreśla, że to pierwsza tego typu inwestycja na Mazowszu.

— Na całym Mazowszu są trzy SIM-y i jako pierwsi oddajemy budynek do zamieszkania. Natomiast w skali kraju jesteśmy na trzecim miejscu. Mówię o budynkach dużych, minimum 40-lokalowych — mówi Niesiobędzki.

Mieszkania są wykonane pod klucz.

— W tym oto budynku jest 40 lokali w trzech grupach metrażowych. Pierwsza to jest do 40 metrów, druga do 50 metrów, a trzecia grupa to do 60 metrów kwadratowych. Budynek jest niepodpiwniczony, nie posiada windy, ale jest piękne otoczenie tego budynku, zadbany teren, nasadzenia drzewek. Pobudowaliśmy dodatkowo wiatę na rowery — informuje Niesiobędzki.

Aktualnie trwa budowa 16 obiektów SIM w ośmiu gminach. Spółkę SIM Północne Mazowsze stanowią samorządy:

Ciechanów, Czernikowo, Baboszewo, Glinojeck, miasto oraz gmina Płońsk, Pułtusk, Sierpc, Sońsk i Załuski oraz gmina Dzierzążnia.

O mieszkania mogą się ubiegać osoby, które nie mają własnego lokum i mają zbyt małe dochody, żeby otrzymać kredyt hipoteczny, ale stać je na regularne płacenie czynszu.

Płońsk jako pierwszy na Północnym Mazowszu przystąpił do budowy bloku w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej i jako pierwszy tę inwestycję zrealizował. Decyzję o przekazaniu spółce działki o powierzchni 0,36 ha, na której powstał budynek, burmistrz podjął w 2022 roku. Jej wartość wynosiła blisko 1,5 mln zł.

Czytaj też: „Epokowe wydarzenie”. Jest umowa na projekt linii kolejowej Zegrze – Przasnysz