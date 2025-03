„Epokowe wydarzenie”. Jest umowa na projekt linii kolejowej Zegrze – Przasnysz Katarzyna Piórkowska 31.03.2025 16:02 To epokowe wydarzenie — tak o podpisaniu umowy na wykonanie projektu nowej linii kolejowej z Przasnysza do Zegrza mówi burmistrz Przasnysza Łukasz Chrostowski. Wykonawca będzie miał 52 miesiące na przygotowanie projektu i uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń. Sama linia może zostać wybudowana za kilkanaście lat.

Jest umowa na projekt nowej linii kolejowej Zegrze – Przasnysz (autor: plk-sa.pl)

Dziś została podpisana umowa na zaprojektowanie nowej linii kolejowej z Przasnysza do Zegrza.

Burmistrz Przasnysza Łukasz Chrostowski podkreśla, że choć sama linia może powstać za kilkanaście lat, to podpisanie umowy przybliża do celu.

— Stworzenie projektu linii kolejowej to duże wydarzenie, które daje nam pewną dozę prawdopodobieństwa, że za kilkanaście lat uda się wybudować tę linię kolejową i będziemy mogli rzeczywiście swobodnie podróżować koleją z Przasnysza tak naprawdę do Warszawy — mówi Chrostowski.

Burmistrz zaznacza, że mieszkańcy czekają na przejażdżkę koleją z Przasnysza do Warszawy od wielu lat.

— Wielu mieszkańców czeka na to, aby rozszerzył się dla nas rynek pracy. To jest epokowa informacja, bo chociażby studenci, młodzież, pracownicy, czy seniorzy, którzy będą chcieli odwiedzić stolice każdego dnia, uzyskają możliwość, jakiej do tej pory nigdy w historii naszego miasta nie było — dodaje Chrostowski.

Na przygotowanie projektu i uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń wykonawca będzie miał 52 miesiące. Linia kolejowa, która połączy Przasnysz z Zegrzem, będzie liczyła 73 km.

Prace budowlane mogą rozpocząć się w 2030 roku i potrwać do 2033 roku, ale zależy to od uzyskania finansowania na budowę. Na razie finansowanie jest zapewnione jedynie na etap projektowy.

