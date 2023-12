Stołeczni radni o nowym wojewodzie mazowieckim: specjalista, merytoryczny człowiek Przemysław Paczkowski 14.12.2023 21:02 Wysokiej klasy specjalista, człowiek spokojny i merytoryczny - tak o nowym wojewodzie mówią stołeczni radni. Nominowany przez nowego Prezesa Rady Ministrów na to stanowisko został Mariusz Frankowski, który dotychczas był warszawskim radnym z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Nowy wojewoda wczoraj odebrał nominację i dziś rozpoczął urzędowanie.

Mariusz Frankowski (autor: mat. Mariusza Frankowskiego)

Pozytywnie w przyszłość patrzy szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Figura.

- Mam nadzieję, że te decyzje będą merytoryczne, niepodyktowane presją partyjną z góry. Pana Mariusza Frankowskiego znamy w Radzie Warszawy. Dał się poznać jako radny merytoryczny, spokojny, zrównoważony i mam nadzieję, że taki pozostanie na funkcji wojewody - mówi.

- To jest odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu - uważa radny KO i przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa w radzie Warszawy Piotr Mazurek. - Wysokiej klasy specjalista, przede wszystkim od funduszy unijnych. Znając cechy plus jego przygotowanie merytoryczne i wiedza na temat funkcjonowania rady miasta i w ogóle ratusza, to myślę, że idziemy w dobrym kierunku - tłumaczy.

Nowy wojewoda rozpoczął dziś urzędowanie i nie jest obecny na dzisiejszej sesji rady Warszawy. Na stanowisku zastąpił Tobiasza Bocheńskiego.

