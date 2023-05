Rośliny o zapachu coli lub cebuli w Ogrodzie Botanicznym UW w Warszawie RDC 11.05.2023 09:07 W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego trwa akcja Aromatyczny Botaniczny, w ramach której można podziwiać rośliny o nietypowych zapachach. Zaskoczyć nas może na przykład bazylia o zapachu coli lub cebuli – powiedziała kuratorka działu roślin ozdobnych Ogrodu Botanicznego UW Dorota Szubierajska.

Rośliny o zapachu coli lub cebuli w Ogrodzie Botanicznym UW w Warszawie (autor: Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego)

Ogród Botaniczny UW znajduje się w Alejach Ujazdowskich w Warszawie w sąsiedztwie Łazienek Królewskich. W ramach akcji Aromatyczny Botaniczny organizowane są wykłady, spacery i warsztaty, których przewodnim tematem jest komunikacja roślin za pomocą zapachu. Obecnie na terenie ogrodu można napawać się zapachem bujnie kwitnących roślin między innymi lilaków, azalii, rododendronów, lunarii czy bodziszka.

- Maj w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie jest okresem wyjątkowym. Jest mnóstwo roślin, które teraz kwitną, przekwitają albo będą kwitnąć, a do tego roztaczają zapachy. Są lilaki, miesięcznice, za chwile będą kwitły jaśminowce, azalie – powiedziała Dorota Szubierajska, kuratorka działu roślin ozdobnych, leczniczych, użytkowych i rosarium Ogrodu Botanicznego UW.

Bazylia o zapachu coli

Podkreśliła, że nie tylko wiosna, ale też i lato jest wielką niespodzianką zapachową. - Szykujemy rabatę zapachową, na której będą rosły nieoczywiste rośliny ozdobne, użytkowe o wyjątkowych zapachach. Będzie bazylia w ośmiu odmianach na przykład o zapachu fiołków, a także pelargonie ozdobne - wyjaśniła.

Wkrótce do ogrodu ze szklarni roślin użytkowych zostaną przesadzone rośliny o nietypowych zapachach. - Zaskoczyć nas może bazylia o zapachu coli, czy cebuli. Niezwykłe jest też geranium, czyli pelargonie – których kwiaty nie są tak okazałe, jak popularne pelargonie balkonowe, za to liście zachwycą wonią. Te rośliny stanowią nie tylko ozdobę, ale są świetnymi dodatkami do potraw czy orzeźwiających lemoniad – podsumowała Szubierajska.

Od 15 maja w weekendy pomiędzy godziną 13.00 a 14.00 można udać się na spacer zapachowy z edukatorami, którzy oprowadzą po tematycznych szklarniach.

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, to jeden z trzech najstarszych ośrodków naukowych tego typu w Polsce. Powstał w 1818 roku na terenie Ogrodów Królewskich w Łazienkach dzięki staraniom profesora botaniki Michała Szuberta, a w 1916 roku przeszedł pod zarząd Uniwersytetu Warszawskiego. Ogród skupia się na działalności naukowej i edukacyjnej.

