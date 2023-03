Radni z Targówka o raporcie C40 Cities: Nie zgadzamy się na takie ideologiczne pomysły Marta Hernik 02.03.2023 06:57 Radni Prawa i Sprawiedliwości jak i Solidarnej Polski z Targówka złożyli projekt stanowiska rady dzielnicy sprzeciwiający się ograniczaniu wolności. Chodzi o sygnowanie przez m.st. Warszawa raportu C40 Cities rekomendującego wprowadzenie szeregu ograniczeń dla obywateli. To np. limity dotyczące zakupu ubrań, spożycia nabiału i mięsa oraz liczby odbywanych podróży drogą lotniczą.

Radni z Targówka przeciw narzucaniu ograniczeń w spożyciu mięsa i nabiału. (autor: UD Targówek)

– Nie zgadzamy się na takie ideologiczne pomysły - powiedział RDC radny Solidarnej Polski Cezary Wąsik.

– Też nie chcemy z jednej strony panikować a z drugiej strony bagatelizować tej sprawy. Jak kilka lat temu ktoś by zapytał czy za parę lat będzie zakaz rejestracji samochodów spalinowych to byśmy się wszyscy popukali w głowę i nie wierzyli. Dzisiaj wiemy, że ten zakaz jest już realny, mam nadzieję, że nie dojdzie do skutku. Tak samo uważamy że może być w tej sprawie – mówi Wąsik.

– Chcemy, aby mieszkańcy mieli wybór nie nakaz - podkreśla radny.

– Nie możemy dopuścić do podobnej sytuacji żebyśmy dyskutowali już po przyjęciu tego typu dokumentów. Trzeba jasno krytykować tego typu rozwiązania bo nie wyobrażam sobie aby mieszkańcy nie mieli po prostu wolnego wyboru. Jeżeli ktoś ma ochotę nie jeść mięsa ma do tego prawo ale wszystkie tego typu działania które miały be sprzyjać pewnej promocji pewnego stylu wiążą się z konkretnymi konsekwencjami w wymiarze wolności i gospodarki – mówi Wąsik.

W projekcie zaznaczono, że "Rada Dzielnicy Targówek nie neguje zachodzących w przyrodzie zmian, opowiada się jednak za zdroworozsądkową reakcją".

Posiedzenie rady dzielnicy w przyszłym tygodniu.

