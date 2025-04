Od dziś zamknięta Chodecka na Targówku. Jak ominąć utrudnienia? RDC 15.04.2025 04:42 Utrudnienia w ruchu na Targówku. Zamknięta od dziś będzie ul. Chodecka na odcinku między Wyszogrodzką a Balkonową. Zmiany dla kierowców zaczną obowiązywać od godziny 9:00.

Od dziś zamknięta Chodecka na Targówku. Jak ominąć utrudnienia? (autor: Infoulice)

Drogowcy przebudowują ulicę Chodecką pomiędzy Wyszogrodzką a Matki Teresy z Kalkuty. W kolejnym etapie robót, od wtorku, 15 kwietnia, zamkną przejazd remontowanym odcinkiem. Autobusy linii 212 pojadą objazdem.

Remont ulicy Chodeckiej jest kontynuacją zmian, które zaszły na Bródnie po zakończeniu budowy metra. W poprzednich etapach drogowcy przebudowali ulicę od Krasnobrodzkiej do Wyszogrodzkiej. Dopełnieniem tamtych prac będzie remont ostatnich kilkuset metrów drogi oraz budowa ronda na skrzyżowaniu z ulicą Matki Teresy z Kalkuty.

Na odcinku od ronda do Żuromińskiej przybędą równoległe miejsca do parkowania na jezdni, a po jej zachodniej stronie – szpaler drzew. Z kolei pomiędzy Wyszogrodzką a Balkonową drogowcy wyremontują jezdnię i chodniki. Przebudują też przejście dla pieszych przy Żuromińskiej. Wszystkie roboty potrwają do jesieni.

Zamknięta ulica

We wtorek, 15 kwietnia, około godziny 9:00 drogowcy zamkną przejazd ulicą Chodecką pomiędzy Balkonową a Wyszogrodzką. Objazdy poprowadzą Wyszogrodzką do Rembielińskiej lub Matki Teresy z Kalkuty i św. Wincentego do Kondratowicza.

Od ulicy Matki Teresy z Kalkuty Chodecka zostanie zamknięta za skrzyżowaniem z Balkonową. Wyjazd z Balkonowej będzie tylko w prawo. Z kolei kierowcy jadący od Kondratowicza skręcą w Wyszogrodzką. Prosto pojadą wyłącznie dojeżdżający do posesji Chodecka 1 i 4. Na Wyszogrodzkiej przed Chodecką stanie nakaz skrętu w lewo.

Połączenie z Chodecką straci ulica Żuromińska. Kierowcy wyjadą w kierunku Groera lub Bolivara. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do wakacji.

212 na objeździe

Autobusy linii 212 zmienią trasę. Nie będą kursowały ulicami Matki Teresy z Kalkuty, Chodecką i Kondratowicza, ale pojadą bezpośrednio św. Wincentego.

Szczegóły zmian w kursowaniu autobusów można sprawdzić na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

Objazd dla rowerów

Wcześniej drogowcy wprowadzili zmiany dla rowerzystów. Zamknięta jest droga od Wyszogrodzkiej do Matki Teresy z Kalkuty. Cykliści są kierowani na objazd wzdłuż Wyszogrodzkiej i Rembielińskiej.

