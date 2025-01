Problemy z wodą w Warszawie. Wyłączenia w 8 dzielnicach i pęknięta rura w centrum Miłosz Kuter 10.01.2025 09:54 Nocna awaria wodociągów w centrum Warszawy – przy skrzyżowaniu ulicy Świętokrzyskiej z Czackiego w Śródmieściu pękła rura. Jak jednak zapewniają miejskie wodociągi, awaria nie powoduje braku wody dla mieszkańców. Inaczej sytuacja wygląda jednak w innych miejscach – w ośmiu dzielniach wybrane posesje nie mają wody.

Problemy z wodą w Warszawie (autor: Wodociągi Warszawskie/FB)

W ośmiu dzielnicach Warszawy brakuje wody w wybranych blokach, a w centrum w nocy pękła rura – miejskie wodociągi zmagają się z zimowymi awariami.

W nocy przy skrzyżowaniu Świętokrzyskiej z Czackiego pękła rura. Dostępu do wody nie ma na stacji metra Świętokrzyska. Na miejscu jest ekipa naprawcza.

– Ta awaria nie powoduje braku wody dla mieszkańców. W tej chwili nasza ekipa pracuje nad usuwaniem tej awarii. Do godziny 14 planujemy ją usunąć – informuje Jolanta Maliszewska z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Do awarii doszło około godz. 3:20. Woda wydostawała się spod ziemi w rejonie ścieżki rowerowej, następnie płynęła ulicą w dół w kierunku Tamki.

Gdzie braki wody w Warszawie?

Awarie wodociągowe są również w innych miejscach miasta. Wyłączenia dotyczą poszczególnych adresów w dzielniach: Bemowo, Mokotów, Praga Południe, Targówek, Ursynów, Wola.

Jak przyznaje Maliszewska, instalacje cierpią z powodu zmiennej temperatury.

– Okres zimowy jest takim okresem newralgicznym. Te przejścia temperatury przez zero są dla nas najbardziej newralgiczne i to wtedy dochodzi w największym stopniu do różnego rodzaju awarii. Po prostu rury są wrażliwe na tego rodzaju warunki atmosferyczne i to z tego wynika – mówi.

Beczkowozy podstawiono w następujących miejscach:

Bemowo – ul. Kaliskiego 25,

Mokotów – ul. Chełmska 27 i ul. Cybulskiego 1,

Praga Południe – ul. Paryska 11/15,

Targówek – ul. Fantazyjna 60,

Wola – ul. Zwrotnicza 6.

