Puste bilboardy i wyłączone ekrany w warszawskim metrze. Reklamy wycofane Adam Abramiuk 17.02.2023 12:03 Firma Stroer wycofała wszystkie reklamy z podziemnych tuneli. Zdaniem jedynego operatora - w związku z trwającym do czerwca audytem - umowa z metrem jest zawieszona. Mimo to Metro Warszawskie nalicza czynsz za wynajem powierzchni.

Reklamy z metra wycofane (autor: Metro Warszawskie/fb)

- W chwili obecnej umowa z firmą Stroer obowiązuje do października bieżącego roku. To jest umowa na wynajem powierzchni reklamowej na stacjach metra. My stoimy na stanowisku, że ona cały czas obowiązuje - mówi Maciej Czerski z biura prasowego metra.

Podobnego zdania jest prezydent stolicy, Rafał Trzaskowski.

- Ja też stoję na stanowisku, że ten kontrakt obowiązuje. Ja się przyglądałem temu, jak decyzje miały być podejmowane. Uważam, że one mają być podejmowane w sposób jak najbardziej przejrzysty w oparciu o przetargi. Na pewno tutaj dojdziemy do porozumienia - twierdzi Trzaskowski.

Audyt w Metrze został zlecony przez Trzaskowskiego po tym, jak na stacjach pojawiły się nowe, duże nośniki firmy Stroer, które zasłoniły oryginalne mozaiki Wojciecha Fangora i niektóre nazwy stacji.

Powieszenie kolejnych bilboardów skrytykowali m.in. Zarząd Transportu Miejskiego i Rzecznik Praw Obywatelskich.

Prezydent, prócz zleconego audytu, zapowiedział też wypracowanie strategii dla umieszczania reklam w miejskich spółkach.

