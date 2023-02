Zmiany w warszawskiej komunikacji miejskiej na ferie [SPRAWDŹ] 10.02.2023 13:55 Specjalny rozkład komunikacji miejskiej zacznie obowiązywać od soboty, 11 lutego. Zawieszone zostaną niektóre linie autobusowe, część zmieni trasy. Zmieni się też częstotliwość kursowania tramwajów i metra.

Zmiany w komunikacji na ferie (autor: Warszawski Transport Publiczny)

Ferie zimowe w województwie mazowieckim rozpoczną się już w najbliższy poniedziałek, 13 lutego i potrwają do 26 lutego. Pasażerów komunikacji miejskiej zmiany czekają już od soboty, 11 lutego.

Autobusy

Zawieszenie kursowania linii: 196, 200, 320, 332, 339, 356, 379

Zawieszenie kursów oznaczonych w rozkładzie jazdy jako wykonywane tylko w dni nauki szkolnej oraz akademickiej na liniach: 114 (tylko w dniach 13-17.02), 121, 150, 164, 211, 401, 518

Zawieszenie podjazdów szkolnych na liniach: 163, 164, 201

Zmienia ulegną trasy linii:

401 – wszystkie kursy realizowane będą na trasie URSUS-NIEDŹWIADEK – METRO SŁUŻEW

L24 – wszystkie kursy realizowane będą na trasie ZGODA (PIASECZNO) – KAZIMIERZOWSKA (bez kursów wydłużonych do pętli DŁUGA)

Wprowadzenie specjalnego rozkładu jazdy dla linii: 105, 106, 125, 135, 193, 194, 340, 507, 509, 511, 523

Tramwaje

Tramwaje kursować będą wg specjalnego rozkładu jazdy;

zmniejszenie częstotliwości kursowania w godzinach szczytu: z 4 do 5 min. i z 8 do 10 min.

zmniejszenie częstotliwości kursowania w międzyszczycie: z 6 do 7,5 min. i z 12 do 15 min.

Metro

Zmniejszenie częstotliwości kursowania w godzinach szczytu:

na linii M1 do 2:50 min.

na linii M2 do 3:30 min.

