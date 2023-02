Młodzież jedzie na zimowe ferie. Ruszają kontrole autokarów na Mazowszu Adrian Pieczka 09.02.2023 11:11 Inspektorat Transportu Drogowego jak co roku oferuje możliwość sprawdzenia pod kątem technicznym autokaru, który ma zabrać nasze dzieci na zimowe ferie. Te na Mazowszu startują 13 lutego, jednak część kolonii zaczyna się jeszcze przed weekendem.

Kontrole autokarów na Mazowszu/zdjęcie poglądowe (autor: PAP)

– Zapraszamy w piątek przed Warszawski Torwar - mówi rzeczniczka ITD, Monika Niżniak. – Od godziny 8.00 do godziny 20.00 patrole Inspekcji Transportu Drogowego będą już pracowały przed Warszawskim Torwarem i tam wszystkie autokary, które już w piątek planują na przykład w godzinach popołudniowych wyjazdy, to sugerujemy aby udać się do tego punktu kontrolnego i przed wyjazdem skontrolować autokar – mówi Niżniak.

Punkt kontrolny przy Torwarze będzie funkcjonować do końca zimowych ferii, w przyszłym tygodniu w godzinach porannych.

– Mazowieccy inspektorzy w trakcie pierwszych trzech tygodni ferii skontrolowali 50 autokarów przejeżdżających przez Mazowsze – dodaje Niżniak. – Obyło się bez sytuacji kiedy zatrzymywano by dowód rejestracyjny lub też wydawano by zakaz dalszej jazdy autokaru. Co świadczy o tym, że ten tabor, który przejeżdżał przez Mazowsze i został skontrolowany przez Mazowieckich Inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego był w dobrym stanie technicznym – mówi.

Stan techniczny to główny aspekt, który jest sprawdzany przez inspektorów. Weryfikują oni te elementy, które wpływają bezpośrednio na bezpieczeństwo podróżujących dzieci czyli układ hamulcowy, kierowniczy, oświetlenie, stan ogumienia czy też uprawnienia kierującego.

Możliwe jest zgłoszenie chęci kontroli w innym miejscu na Mazowszu. Informacje jak to zrobić znajdziemy na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu.

