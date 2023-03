Wiadro i folia sposobem na cieknący sufit. Metro warszawskie łata problem z wodami gruntowymi Adrian Pieczka 23.03.2023 11:51 Rozstawiane wiadra lub folia przyklejona na taśmę. Doraźne sposoby na walkę z wodami gruntowymi w stołecznym metrze. Stacja metro Świętokrzyska ma problem z przeciekającym sufitem.

Metro przecieka (autor: Jerzy Chodorek/TT)

Wiadro zbierające kapiącą wodę lub folia przyklejona do sufitu taśmą. W taki sposób Warszawskie Metro radzi sobie z wodami gruntowymi, które przeciekają na stacji metra Świętokrzyska.

Ten doraźny sposób napraw przypomina mieszkańcom filmy kultowego reżysera.

To nie jedyna stacja z takim problem.

– Powodem są wody gruntowe – tłumaczy Anna Bartoń z metra warszawskiego.

- Jest to naturalne zjawisko wynikające z faktu, iż część podziemnej infrastruktury metra położona jest w gruntach silnie nawodnionych. Z taka sytuacja mamy do czynienia również na innych stacjach na przykład Politechnika czy Pole Mokotowskie - mówi rzeczniczka.

Kiedy dochodzi do takiego zdarzenia, miejsce przecieku jest zabezpieczane specjalną żywicą.

- Podziemna infrastruktura pracuje, drga i w sytuacji gdy mamy do czynienia ze środowiskiem nawodnionym na zewnątrz woda stara się penetrować tę przestrzeń i w razie wystąpienia zawilgocenia lub przecieku uszczelnia się to miejsce - zaznacza.

Przecieki nie stwarzają zagrożenia - zapewniła rzeczniczka metra.

