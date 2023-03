Chodnik jak tor przeszkód. Porzucone hulajnogi niebezpieczne dla niewidomych Adrian Pieczka 22.03.2023 14:57 Zostawianie gdzie popadnie hulajnogi jest nie tylko uciążliwe, ale i niebezpiecznie - przestrzegają aktywiści. U progu sezonu na jednoślady apelują, by pojazdy zostawiać w wyznaczonych miejscach. Inaczej o wypadek nie trudno, szczególnie w przypadku osób niewidomych - mówi dyrektorka warszawskiej Niewidzialnej Wystawy Małgorzata Szumowska.

Chodnik jak tor przeszkód. Porzucone hulajnogi niebezpieczne dla osób niewidomych (autor: Polski Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny/Facebook)

- Sama byłam świadkiem sytuacji, kiedy moi koledzy, koleżanki przewracali się o hulajnogi. Z moim kolegą wylądowaliśmy na SOR-ze, bo niestety poobijał się bardzo mocno. Ze względu na to, że z białą laską porusza się szybko, to ta siła niestety też była bardzo duża, impet był duży. No i niestety konsekwencje także były niewesołe - opowiada Małgorzata Szumowska.

W ubiegłym roku Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął wyznaczanie 250 miejsc do parkowania e-hulajnóg

- Nie wszystkie są gotowe, ale nawet te, które jeszcze nie są wymalowane farbą funkcjonują w aplikacjach tych operatorów, więc każdy, kto korzysta z hulajnóg elektronicznych, w apce te miejsca znajdzie - mówi rzecznik ZDM-u Jakub Dybalski.



Za pozostawienie hulajnogi elektrycznej na chodniku tak, że utrudnia przejście, grozi 100 zł mandatu.

Czytaj też: Ścieżką dla niewidomych prosto do... tradycyjnej mapy. Dworzec Centralny nieprzystosowany dla niepełnosprawnych