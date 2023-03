Ścieżką dla niewidomych prosto do... tradycyjnej mapy. Dworzec Centralny źle przystosowany dla niepełnosprawnych Adrian Pieczka 15.03.2023 18:37 Zamiast do mapy dotykowej, prowadzeni są do tablicy z mapą tradycyjną. Z takim utrudnieniem muszą radzić sobie niewidomi i niedowidzący na Dworcu Centralnym w Warszawie. Ciężko jest odnaleźć prawidłową drogę - mówi niewidoma pani Jadwiga.

Specjalne listwy ułożone na posadzkach mają pomagać w poruszaniu się osobom niewidomym i niedowidzącym.

- Jedna z nich kończy się na ścianie z mapą - mówi dyrektorka warszawskiej Niewidzialnej Wystawy Małgorzata Szumowska. - W polu uwagi znajdowała się tablica z mapą dworca, tylko nie była to mapa dotykowa, która byłaby absolutnie ok, jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnością wzroku, tylko była to tablica, na której zilustrowano właśnie tę mapę - tłumaczy.





- Bez specjalnej mapy ciężko jest odnaleźć prawidłową drogę - mówi niewidoma pani Jadwiga, którą nasz reporter spotkał na dworcu. - Trzeba się nauczyć tego wszystkiego, bo inaczej, bez takiej nauki, bez oględzin, człowiek błądzi - wyjaśnia.





O sprawę zapytaliśmy w PKP.

- To będzie do poprawy - przyznaje Agnieszka Jurewicz z PKP S.A.. - Układ ścieżek i mapek został zaprojektowany i wykonany podczas estetyzacji dworca Warszawa Centralna przed mistrzostwami Europy w piłce nożnej w 2012 roku. Aktualnie jesteśmy w trakcie modernizacji oznaczeń dla osób niewidomych - informuje.

Takie oznaczenia są więc na dworcu od 12 lat.

