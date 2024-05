Myszkowanie po klasztorze i wieczór w szkocką kratę. Noc Muzeów w regionie siedleckim RDC 18.05.2024 11:42 Trzy wystawy fotografii w Siedlcach, szkocki zespół w Węgrowie i myszkowanie po klasztorze – region siedlecki melduje się na tegoroczną Noc Muzeów! Będziemy się włóczyć po różnych zakamarkach, do których zwykle się nie trafia – zachęca Roman Postek z Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie.

Noc Muzeów na Mazowszu (autor: Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie/FB)

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach jak co roku przyłącza się do ogólnopolskiej Nocy Muzeów.

– W Galerii Fotografii Focus będzie można zobaczyć wystawę Justyny Jezierskiej „Uliczne opowieści”. W Galerii w Bramie czynna jest wystawa fotografii Grzegorza Grabarskiego pt. „Ostrość”, a w Małej Galerii Sztuki wystawa Włodzimierza Dąbkowskiego „Miraże rzeczywistości” – zaprasza Sebastian Gumiński z placówki.

Wystawy będzie można oglądać od godz. 18:00.

Codzienności PRL-u

Do Nocy Muzeów przyłącza się również Muzeum Regionalne, które przygotowało program pod hasłem „Codzienność PRL-u”.

Hitem ma być możliwość pogrania w gry komputerowe i telewizyjne tamtych czasów.

– Na sali audiowizualnej są już rozwieszone kolorowe światełka. Najważniejsze jednak będą stoiska z dawnymi komputerami i monitorami. Właściciel całej kolekcji pomoże uruchomić ten sprzęt i będzie można zagrać – mówi dyrektor placówki Sławomir Kordaczuk.

Impreza pod hasłem „Codzienność PRL-u” od godz. 18:00 w Muzeum Regionalnym.

Wieczór w szkocką kratkę

Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie na specjalny program zaś zaprasza już od godz. 16:00.

– Zaczniemy od wernisażu Moniki Pakulak, potem wystąpi znakomity i coraz bardziej znany zespół Orkiestra Dęta OSP Liw – mówi Roman Postek z Centrum.

Druga część wydarzenia będzie odbywała się pod hasłem „Wieczór w szkocką kratkę”.

– W Węgrowie była duża kolonia Szkotów i nawiązujemy do tej tradycji, sprowadzając zespół Pipes and Drums, który gra muzykę szkocką na dudach i werblach, ale również pokazuje musztrę. Zapraszamy też na nocne myszkowanie po klasztorze. Będziemy się włóczyć po różnych zakamarkach, do których zwykle się nie trafia – zaprasza Postek.

Na zakończenie przygotowano pożegnalne ognisko.

Czytaj też: „Surrealizm. Inne mity ”. Nowa wystawa w Muzeum Narodowym