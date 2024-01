„To skandal”. Zamknięto wejście na Dworzec Wileński od strony torowiska

Wejście na Dworzec Wileński od strony torowiska zostało zamknięte. Kiedyś korzystali z niego mieszkańcy, jednak Polskie Linie Kolejowe uznały, że to zbyt niebezpieczne. Zaspawana krata uniemożliwia dostanie się na perony, przez co pasażerowie co muszą nadkładać drogę. — Wydłużono ją prawie czterokrotnie — mówi Krzysztof Michalski ze Stowarzyszenia Dla Pragi. Z kolei PKP PLK zaznacza, że zawsze było to przejście wyłącznie służbowe.