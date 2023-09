Tramwaje wróciły na Puławską, ale tylko trzy linie. Jest też otwarta nowa jezdnia Przemysław Paczkowski 04.09.2023 08:33 Tramwaje wróciły dziś na Puławskiej. Po roku przerwy pojawiły się tam trzy linie: 4, 10, 18. – W godzinach szczytu każda z nich będzie kursować co 8 minut – mówi rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz. Częściowo został przywrócony również ruch samochodowy. Druga jezdnia jest otwarta, ale będą jeszcze zwężenia.

Tramwaje wróciły na Puławską (autor: Cezary Warś/UM Warszawa)

Od dziś ulicą Puławską znowu kursują tramwaje. Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że będą to linie 4, 10 i 18. Torowisko na ul. Puławskiej zostało zamknięte przed rokiem, w związku z budową linii tramwajowej do Wilanowa.

Przed rozpoczęciem budowy linii tramwajowej na Wilanów pomiędzy pl. Zbawiciela a ul. Dworkową kursowało tamtędy pięć linii – 4, 10, 14, 18 i 35. Od dziś kursują tam 4 i 10 – do pętli Wyścigi oraz 18, która skręca w ul. Woronicza, by dojechać do Służewca.

– Zakończyły się roboty związane z budową czterotorowego węzła, dzięki któremu będziemy mogli pojechać tramwajami w kierunku Wilnowa i w kierunku Rakowieckiej – mówi rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz.

Rzeczni wyjaśnia też, dlaczego nie wszystkie linie wróciły.

– Linia 35 nie wraca na ul. Puławską, bo nadal będzie kursować za 14 na zmienionej trasie. Poza tym ta linia przewidziana jest w przyszłości do obsługi trasy do Wilanowa. Dlatego nie chcemy teraz wprowadzać zmian w kursowaniu, żeby za pół roku, czy kiedy skończy inwestycja, po raz kolejny to robić – tłumaczy Kunert.

Takie rozwiązanie grozi ogromnym tłokiem w tramwajach. Również chaosem, bo poniedziałek to pierwszy dzień z normalnym, powakacyjnym ruchem w mieście. Mimo to urzędnicy zakładają, że wprowadzone zmiany i cięcia nie przysporzą problemów pasażerom.

– W godzinach szczytu ul. Puławską tramwaje będą jeździły co około 3 minut – tłumaczy Kunert i twierdzi, że to ma zaspokoić potrzeby pasażerów w tym rejonie, nawet przy mniejszej liczbie linii.

Dodaje, że na odcinku Puławskiej – od ul. Woronicza do Wyścigów – pasażerów w tramwajach jest zdecydowanie mniej i ta oferta, która została przygotowana, powinna zaspokoić ich potrzeby.

Autobusy na Puławskiej

Na trasę wróciły autobusy linii E-2. W porannym szczycie będą jeździły dwa razy częściej niż przed wakacjami, czyli co 10 minut.

Mieszkańcy Wilanowa do dyspozycji mają także linię 217, która zapewnia dojazd do stacji metra Natolin i Wilanowska. Od 4 września autobusy te dowożą pasażerów do tramwajów na ul. Puławskiej. W porannym szczycie linia 217 również będzie kursowała co 10 minut.

Samochody na Puławskiej

Częściowo został przywrócony za to ruch samochodowy. Druga jezdnia jest otwarta, ale będą jeszcze zwężenia.

– Na nowej jezdni wschodniej na Puławskiej, czyli bliżej dawnego kina Moskwa, będzie wyznaczony buspas, a jezdnia po drugiej stronie, którą się jedzie w kierunku Ursynowa, będzie połówkowo przebudowywana – podaje Dutkiewicz.

Nowe torowisko zostało pokryte zielonym rozchodnikiem, a na nowym przystanku Goworka między wiatami dla pasażerów mają pojawić się jeszcze drzewa.

Stołeczny ratusz przekonuje, że budowa trasy tramwajowej do Wilanowa to najbardziej oczekiwana inwestycja Tramwajów Warszawskich oraz największy projekt tramwajowy w Polsce. Będzie miała łączną długość blisko 19 km. Połączy Wolę, Odolany, Dworzec Zachodni, Ochotę, Mokotów i Wilanów.

