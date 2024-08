Ważne połączenie na Mokotowie otwarte we wrześniu, ale to nie koniec utrudnień

Do końca września ma zostać otwarte połączenie Rakowieckiej i Puławskiej w Warszawie. Umożliwi to udrożnienie ruchu w okolicy, gdzie budowana jest nowa linia tramwajowa. Nie oznacza to jednak koniec utrudnień. – Wykonawca przejdzie na drugi koniec Rakowieckiej i rozpocznie intensywne prace budowlane przy ulicy Niepodległości – informuje Konrad Niklewicz z zarządu Tramwajów Warszawskich.