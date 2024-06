Utrudnienia na Mokotowie i zamknięta Rakowiecka. Rusza budowa trasy tramwajowej [MAPA] Adrian Pieczka 16.06.2024 17:57 W niedzielę wieczorem rusza budowa linii tramwajowej na ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Będzie się to wiązało się z utrudnieniami w ruchu drogowym. Kierowcy pojadą objazdami. Zmienią się też trasy autobusów.

Prace tramwajowe na Mokotowie (autor: RDC)

Dziś w nocy rusza budowa linii tramwajowej na ul. Rakowieckiej W Warszawie. Będą utrudnienia w ruchu na Mokotowie. Na początku tramwajarze zajmą się budową torów do skrętu z ulicy Puławskiej w Rakowiecką.

Rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz zapowiada, że o godzinie 22:00 częściowo zamknięta zostanie ulica Rakowiecka.

— Od Puławskiej do Starościńskiej oraz jezdnia ulicy Puławskiej w kierunku Ursynowa od Goworka do Narbutta. Objazd poprowadzi ulicą Stefana Batorego, Aleją Niepodległości i ulicą Madalińskiego. W ten sposób kierowcy będą jeździli do końca wakacji. Na Puławskiej kierowcy w obydwu kierunkach pojadą drugą nitką, dwoma pasami do centrum i jednym w przeciwną stronę — informuje Dutkiewicz.

Zmiany w komunikacji

Dojazd do posesji zostanie zachowany. Jak dodaje Dutkiewicz, zmienią się trasy trzech linii autobusowych.

— To są linie 119, 167 i 168. Rowerzyści nadal będą mogli korzystać z pasów rowerowych wyznaczonych na Starościńskiej, Sandomierskiej Olszewskiej i Rejtana. Zostanie on również wyznaczony wzdłuż lokalnego ruchu na Puławskiej pomiędzy Olszewską a Rejtana — mówi rzecznik.

Torowisko powstanie w miejscu, w którym funkcjonowało przez 40 lat, od 1927 do 1967 roku. Przejazd trasą z Wilanowa do metra przy Polu Mokotowskim zajmie około 15 minut, a z ul. Dolnej – około 10 minut.

