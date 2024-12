Antyterrorystyczne zapory na Trakcie Królewskim. Mają zastąpić te betonowe Adrian Pieczka 05.12.2024 22:11 Warszawa kupi przenośne antyterrorystyczne zapory drogowe do ustawiania na Trakcie Królewskim. Chodzi o łatwiejsze i sprawniejsze ich montowanie i usuwanie. Obecnie używane betonowe nie spełniają wszystkich wymagań i są trudne w obsłudze.

Trakt Królewski (autor: WTP)

Warszawa wprowadza mobilne zapory antyterrorystyczne na Trakcie Królewskim. Jest przetarg. Dotychczas używane betonowe zapory uniemożliwiają otwieranie czy przesuwanie bez ciężkiego sprzętu. Warszawa chce więc zainwestować w nowocześniejsze rozwiązanie.

Jak mówi rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Maciej Dziubiński, tu muszą wystarczyć proste narzędzia, tak żeby można je było szybko i sprawnie stosować.

– Bez konieczności użycia ciężkiego sprzętu. Bariery mają być ustawiane za pomocą HDS-u (hydraulicznego dźwigu samochodowego – przyp. red.). Nie mogą być jednak mocowane do podłoża. I co ważne, muszą być wandaloodporne, czyli nie możemy pozwolić na to, żeby jakieś postronne osoby po prostu taką zaporę mogły sobie przenieść – wymienia rzecznik ZDM.

Jak dodaje Dziubiński, zapory muszą być metalowe i spełniać szereg innych formalności.

– Wyposażone w odblaski oraz LED-y, żeby były dobrze widoczne w nocy. W pozycji zamkniętej mają umożliwiać przejście pieszym i przejazd rowerzystom. Zapory muszą także wytrzymać uderzenie pojazdu o masie około 7 ton, który porusza się z prędkością około 50 km/h – brzmią dalsze wymagania.

Na oferty w przetargu miasto czeka do 30 grudnia.

Czytaj też: Nocny pożar w bloku mieszkalnym na Bielanach. Ewakuacja 30 osób