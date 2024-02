Jutro protest rolników w Warszawie. „Jak się nie dogadamy, będzie paraliż dróg”

Nie dla tzw. Zielonego Ładu i napływu zboża ze wschodu – to główne postulaty rolników, którzy jutro rozpoczną marsz na Warszawę. Do stolicy może przyjechać nawet kilkadziesiąt tysięcy rolników z całej Polski. Organizatorzy już zapowiadają – jeśli nie dojdzie do porozumienia, od środy blokady we wszystkich największych miastach.