Miały być mieszkania komunalne, nie ma nawet wykonawcy. „To kwestia priorytetów” Mikołaj Cichocki 29.03.2024 08:42 Mieli wybudować mieszkania komunalne w dwa lata. Jednak minęły już cztery od ogłoszenia tych planów i na razie nic się nie wydarzyło. Urząd Dzielnicy Praga-Południe odpowiada, że to kwestia priorytetów inwestycyjnych, a aktywista Jan Śpiewak mówi wprost: trudno to tłumaczyć inaczej niż działalnością lobby.

Kiedy na Pradze Południe powstaną nowe mieszkania komunalne? (autor: Bloki przy Wandy 6 i 8/ZGN Praga-Południe)

Choć już cztery lata temu Urząd Dzielnicy Praga-Południe zapowiadał, że w dwa lata wybuduje nowe mieszkania komunalne, tak się jednak nie stało.

Plany zabudowy w rejonie ulic Komorskiej, Łukowskiej i Kawczej zaprezentowano w styczniu 2020 roku. Miał tam powstać budynek o powierzchni 3600 m2 z 42 lokalami mieszkalnymi i czterema usługowymi. Zakładano 24 miesiące na realizację.

– Opóźnienie wynika głównie z faktu, że ZGN Praga Południe w ostatnich latach koncentrował się przede wszystkim na modernizacji istniejącego zasobu mieszkaniowego. Była to więc kwestia wyboru priorytetów inwestycyjnych. W zeszłym roku próbowaliśmy w drodze przetargowej wybrać wykonawcę tej inwestycji, co się niestety nie udało – tłumaczy Michał Szweycer z dzielnicowego urzędu.

Lobby mieszkaniowe w Warszawie?

Do budowy, która nie ruszała, krytycznie odniósł się aktywista Jan Śpiewak.

– Jakoś dziwnym trafem, gdy przychodzi do wydawania pozwoleń korzystnych dla deweloperów, to władze Warszawy i Pragi Południe zawsze znajdą czas i obsłużą tych deweloperów bardzo korzystnie. Jednak gdy przychodzi do budowy mieszkań komunalnych, to nagle już nie da się nic zrobić – zauważa.

Jak zauważa Śpiewak, powody niewywiązania się z obietnic są dość jasne.

– To jest oczywiście kwestia wyboru, które podjęły władze dzielnicy, czyli nieprzeszkadzanie deweloperom, wspieranie ich działalności i sabotowanie budownictwa społecznego, które dla deweloperów jest konkurencją. To że przez cztery lata nic nie ruszyło się w mało skomplikowanej sprawie, jaką jest budowa mieszkań, pokazuje poziom indolencji, który trudno tłumaczyć inaczej niż działalnością lobby – podkreśla aktywista.

Władze dzielnicy postanowiły zmienić formułę wyłonienia wykonawcy i w najbliższym czasie otworzy konkurs na projekt budynku.

