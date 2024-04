Toaleta w cenie kawalerki, czyli nowy szalet w Parku Skaryszewskim

Automatyczny szalet w Parku Skaryszewskim na warszawskiej Pradze Południe po trzech latach ma w końcu zostać otwarty. Obiekt stanął przy ul. Międzynarodowej i już wzbudza pierwsze kontrowersje. – Trudno mi skomentować budowę toalety przez trzy lata, bo to się po prostu nie mieści w głowie. Koszt ogromny, pewnie nieadekwatny do tego, co będziemy mieli w zamian – mówi nam jedna z mieszkanek.