Pozostałości po Wiosce Archeologicznej zalegają przy DK „Świt”. Czekają na właściciela, który jest w więzieniu Mikołaj Cichocki 27.03.2024 19:35 Pozostałości po Wiosce Archeologicznej zalegają przy Domu Kultury „Świt”. Są tam kamienie, deski i elementy atrakcji, a teren jest częściowo ogrodzony taśmą. Jak poinformowała nas instytucja, pozostałości czekają na odbiór przez właściciela. Mężczyzna przebywa teraz w więzieniu.

Pozostałości po Wiosce Archeologicznej będą dalej szpecić otoczenie? Czekają na właściciela, który jest w więzieniu (autor: RDC)

Kamienie, deski i elementy atrakcji - pozostałości po Wiosce Archeologicznej szpecą otoczenie Domu Kultury „Świt”. Lokalni aktywiści zabiegają o usunięcie odpadów oraz o konsultacje społeczne dotyczące przyszłości terenu.

- Chcielibyśmy wiedzieć, czemu wokół domu kultury składowane są śmieci i pozostałości po wiosce - tłumaczy inicjator zbiórki podpisów Bartosz Wieczorek. - To taki teren ważny dla mieszkańców. Tam się toczą obok jakieś działania. Ogród Społeczny powstaje, jest pasieka, natomiast straszą też śmieci. To jest bardzo przykry widok i nie wiadomo właściwie, kto ma to zrobić - mówi.



Zebrane podpisy zostaną złożone w Urzędzie Dzielnicy Targówek. Zapytaliśmy dyrekcję Domu Kultury „Świt”, czy usunie zalegające śmieci, ale dowiedzieliśmy się, że nie ma na to szans.

Jak przekazała nam dyrektorka Domu Kultury Świt Lidia Krawczyk, pozostałe po wiosce elementy zostały ułożone i zabezpieczone do odbioru przez właściciela. Dom kultury nie wywiezie materiałów na własny koszt i nie będzie ich magazynował, bo jak czytamy - roszczenia zwrotu poniesionych wydatków trwały by latami.

Robert K. - organizator atrakcji - przebywa w więzieniu po tym, jak został skazany za obcowanie płciowe z 15-latką i czynności seksualne z inną nieletnią, a także podanie środków odurzających trzeciej dziewczynce. W listopadzie 2022 roku sąd zadecydował, że w zakładzie karnym spędzi 2,5 roku.

Czytaj też: Jest zgoda na użytkowanie mostu pieszo-rowerowego w Warszawie