Powstanie Warszawskie. Program uroczystości w stolicy [SPRAWDŹ] RDC 01.08.2023 08:21 Dziś w stolicy uroczyste obchody 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wezmą w nich udział uczestnicy i świadkowie wydarzeń z 1944 r., przedstawiciele najwyższych władz i instytucji państwowych, samorządowych oraz mieszkańcy miasta.

Powstanie Warszawskie. Obchody w stolicy (autor: Radek Pietruszka/PAP)

W związku z 79. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego w stolicy przygotowano szereg wydarzeń.

Uroczystości będą trwały w Warszawie przez cały dzień. Rozpoczną się o godz. 9 złożeniem kwiatów pod tablicą na budynku przy ul. Filtrowej 68 upamiętniającą wydanie rozkazu rozpoczęcia zrywu przez dowódcę Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej gen. Antoniego Chruściela, ps. Monter. W uroczystości weźmie udział szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Pierwsze uroczystości

O godz. 11 prezydent Andrzej Duda upamiętni ofiary niemieckiego obozu przejściowego na Zieleniaku na warszawskiej Ochocie. Zaplanowano wystąpienie prezydenta. W tym samym czasie na kamienicy przy ul. Marszałkowskiej 60 odsłonięta zostanie tablica upamiętniająca Pereca i Samuela Willenbergów.

Premier Mateusz Morawiecki przed południem odwiedzi Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie złoży kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu oraz przy Dzwonie „Montera” – przewidziane jest też wystąpienie szefa rządu. Premier złoży również wieniec na grobie gen. Antoniego Chruściela, a wieczorem weźmie udział w koncercie „Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki”.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek najpierw w Muzeum Powstania Warszawskiego złoży kwiaty przy Dzwonie „Montera” oraz pod tablicą pamiątkową poświęconą prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Wczesnym popołudniem weźmie udział w uroczystości przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, gdzie przewidziano jej wystąpienie. W uroczystości tej będzie też uczestniczył marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Wieczorem weźmie on udział w uroczystości przed pomnikiem „Polegli – Niepokonani”.

Przed południem z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego odbędzie się uroczystość „Energetycy w Powstaniu”, podczas której złożone zostaną wieńce pod tablicą poświęconą Dowódcom Obrony Elektrowni Warszawskiej oraz zaprezentowany będzie film "Rozkaz: Zdobyć Elektrownię".

Obchody na Powązkach

Po południu rozpoczną się uroczystości na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. O godz. 16:45 prezydent Andrzej Duda złoży wieniec na grobie gen. Antoniego Chruściela „Montera”. O godz. 17, w godzinę „W”, przed Pomnikiem Gloria Victis hołd powstańcom złożą przedstawiciele władz państwowych – obok prezydenta Andrzeja Dudy obecni będą też premier Mateusz Morawiecki, marszałkowie Sejmu – Elżbieta Witek i Senatu – Tomasz Grodzki, ministrowie, m.in. szef MKiDN Piotr Gliński oraz szef MON Mariusz Błaszczak – a także władze Warszawy z prezydentem Rafałem Trzaskowskim, kombatanci oraz mieszkańcy stolicy. W całym mieście rozlegną się syreny.

Wieczorne uroczystości

Na godz. 18:30 zaplanowano uroczystość złożenia kwiatów na kurhanie, w którym znajdują się prochy ponad 50. tysięcy mieszkańców stolicy i powstańczego wojska. Odmówiona zostanie również modlitwa międzyreligijna przy pomniku Polegli Niepokonani, który znajduje się na Cmentarzu Powstańców Warszawy.

O godz. 20 na dziedzińcu Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL odbędzie się widowisko słowno-muzyczne Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Bunt wznieci słowo poety”. Pół godziny później na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego rozpocznie się koncert „Warszawiacy zaśpiewają (nie)zakazane piosenki”.

W Warszawie 1 sierpnia 1944 r. do walki stanęło ok. 40–50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni powstanie trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w stolicy zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wyniosły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono ze zniszczonego miasta, które po powstaniu Niemcy niemal całkowicie zburzyli.

