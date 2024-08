Piąty dzień Powstania Warszawskiego Mikołaj Cichocki 05.08.2024 06:50 Cykl „Dni Powstania Warszawskiego” w Polskim Radiu RDC. Dziś przypominamy, jak wyglądał 5 sierpnia 1944 roku.

Blisko 12 ton ludzkich prochów i nawet 50 tysięcy ofiar. Rzeź całej dzielnicy. To była sobota, która do historii przeszła jako “Czarna Sobota” na Woli. Tego dnia rozpoczęły się masowe egzekucje ludności cywilnej.

- Zapytać dzisiaj przechodnia ulicy Wolskiej czy Górczewskiej, czy on sobie zdaje sprawę, że tu były trupy po praktycznie pierwsze piętro oblewane benzyną i palone żywcem, to może niektórzy nawet by nie uwierzyli. Ludzi po prostu wyciągano z domów, tysiącami i po prostu zabijano ich - mówi dr Szymon Niedziela z Muzeum Powstania Warszawskiego.

Na Mokotowie Niemcy wykorzystali kobiety z domu przy ul. Puławskiej 1 jako “żywe tarcze” pędzone przed czołgami.

- Nam dzisiaj często, pokoleniu, które dzięki Bogu nie zaznało wojny wydaje się, że jak jestem zdeterminowany, to już nie patrzę na nic, strzelam, trudno. Ale kiedy widzę tam swojego brata, siostrę, matkę, żonę dzieci, bliskich i muszę strzelić, to palec już drży i nie zawsze człowiek użyje broni - dodaje.

Około godziny 17 batalion “Zośka” zdobył obóz koncentracyjny przy ul. Gęsiej zwany Gęsiówką. Uwolniono 348 więzionych tam Żydów

Tego dnia Niemcy zajęli Szpital Wolski, mordując personel oraz 300 chorych i rannych, a także weszli do Szpitala Św. Łazarza przy ul. Leszno, gdzie również przeprowadzili masowe egzekucje.

