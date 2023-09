Kilka dni zamieniło się w miesiąc. Co z oczyszczaniem Portu Czerniakowskiego? Adrian Pieczka 14.09.2023 06:21 Kilka dni zamieniło się w miesiąc – trwa oczyszczanie Portu Czerniakowskiego w Warszawie. Na początku sierpnia informowaliśmy o zarośniętym porcie i problemach motorowodniaków, którzy nie mogą korzystać ze swojego sprzętu ze względu na rośliny. Teraz, w połowie września, sprawdzamy, jak idą postępy w oczyszczaniu.

5 Oczyszczanie Portu Czerniakowskiego w Warszawie (autor: RDC)

Trwa oczyszczanie popularnego wśród motorowodniaków Portu Czerniakowskiego w Warszawie. Na początku sierpnia miasto informowało, że zostanie on wyczyszczony w ciągu kilku następnych dni, a zamówienie publiczne już jest.

Jak informuje stołeczny pełnomocnik do spraw Wisły Jan Piotrowski, miasto wybrało najkorzystniejszą czasowo ofertę.

– To jest około 30 tysięcy złotych. Choć jest to jedna z niższych kwot, to biorąc pod uwagę, jak istotna jest funkcjonalność portu, najważniejszy był czas, w którym to zostanie przeprowadzone, trzymamy więc kciuki za pogodę – mówi Piotrowski.

Port oczyszcza teraz specjalny sprzęt.

– Kosiarką wodną jest oczyszczany przede wszystkim tor i szlak wodny. To jest infrastruktura techniczna portu, w której są kajakarze i wioślarze, a w związku z pogodą tych aktywności sportowych jest bardzo dużo – dodaje pełnomocnik.

Zgodnie z harmonogramem oczyszczanie potrwa do końca tygodnia.

Źródło: RDC Autor: Adrian Pieczka/PA