Port Czerniakowski zarośnięty, łodzie uziemione. "Mam motorówkę z której nie mogę korzystać" Adrian Pieczka 03.08.2023 09:04 Motorowodniacy w Porcie Czerniakowskim w Warszawie skarżą się na duże problemy. Nie mogą korzystać ze swojego sprzętu ze względu rośliny, które opanowały wodę w porcie. Drugi rok z rzędu port zarasta zielonymi glonami. Wynikają one z niskiego stanu rzeki i jej słabego natlenienia.

Woda w Porcie Czerniakowskim jest już niemal w połowie pokryta roślinami, co sprawia wiele problemów m.in. właścicielom okolicznych motorówek. Rozmawiał z nimi nasz dziennikarz, Adrian Pieczka.

- Port zostanie mechanicznie wyczyszczony - zapowiada stołeczny pełnomocnik do spraw Wisły, Jan Piotrowski. - Jest już zamówienie na realizację tego przedsięwzięcia. Oczywiście, jak to jest z zamówieniami publicznymi, może to chwilę potrwać, a sytuacja jest dość dynamiczna. Nam zależy, żeby to odbyło się jak najszybciej. Liczymy na to, że w ciągu kolejnych dni zostanie już to wyczyszczone i poprawi się funkcjonalność przestrzeni - dodaje.

To będzie dopiero pierwszy raz, kiedy miasto będzie prowadziło mechaniczne czyszczenie portu. Koszt, jak i czas pracy poznamy dopiero w praktyce.

