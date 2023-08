Zamknięta ul. Przasnyska na Żoliborzu. Zmiany dla kierowców i pasażerów komunikacji RDC 03.08.2023 06:22 Trwa przebudowa ulicy Przasnyskiej na Żoliborzu. W czwartek, 3 sierpnia, drogowcy zamknęli ją pomiędzy ulicami Rydygiera a Krasińskiego. Zmieniła się trasa autobusów linii 221 - poinformował stołeczny ratusz.

Od dziś zamknięta Przasnyska na Żoliborzu. Zmiany dla kierowców i pasażerów komunikacji (autor: UM Warszawa)

Przebudowa ulicy Przasnyskiej odbywa się na zlecenie dzielnicy Żoliborz. Obecnie drogowcy pracują na odcinku między Duchnicką a Rydygiera. Wprowadzili tu jeden kierunek ruchu – w stronę Rydygiera. Od czwartku, 3 sierpnia, rozpoczną kolejny etap robót. Wówczas przebudowa obejmie, około 400-metrowy odcinek, od ulicy Rydygiera do Krasińskiego. Prace na obu odcinkach będą prowadzone jednocześnie.

Od czwartku, 3 sierpnia, od strony ulicy Rydygiera można dojechać wyłącznie do wjazdu do budynku Przasnyska 7. Dalej obowiązuje zakaz ruchu, niemal aż do ulicy Krasińskiego. W godzinach 18- 7 zakaz ten nie będzie dotyczył osób dojeżdżających do posesji. Chodnik i droga dla rowerów będą cały czas dostępne. Prace w tym miejscu potrwają około dwóch tygodni.

Linia autobusowa 221 na pętlę Powązki-Cm. Wojskowy dojedzie ulicami Powązkowską i Ficowskiego.

"Czasowo zostanie zawieszony przystanek Przasnyska 04. Ponownie zaczną obowiązywać przystanki Pl. Niemena 03, Elbląska 03 i Powązki-Cm. Wojskowy" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Ratusz przekazał, że w ramach przebudowy ulicy Przasnyskiej powstanie rondo na skrzyżowaniu z Rydygiera oraz prawidłowe dowiązanie tej drogi do ulicy Krasińskiego (gdzie Zarząd Dróg Miejskich ma także wybudować rondo). Dodatkowo wyremontowany zostanie fragment Duchnickiej u zbiegu z Przasnyską. Planowany termin zakończenia całej inwestycji to czerwiec 2024 roku.

Czytaj też: Kiedy remont ulicy Chmielnej? Przetarg został unieważniony