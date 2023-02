800 wniosków o zwolnienie w stołecznej policji. Zabraknie funkcjonariuszy? Przemysław Paczkowski 15.02.2023 06:11 Ponad 800 wniosków o możliwość odejścia ze służby w stołecznej policji – coraz więcej funkcjonariuszy odchodzi na emeryturę, a nowych nie przybywa. Dodając do tego 1000 wakatów, może dojść do sytuacji, że w Warszawie będzie niedługo brakować 1/5 policjantów.

Początek roku to okres, kiedy raportów o zwolnienie ze służby na biurkach naczelników pojawia się najwięcej, jednak, jak przyznaje rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak, ten rok jest rekordowy.

– Więcej policjantów odchodzi na emeryturę, niż miało to miejsce w latach wcześniejszych. Na początku tego roku wakat wynosił 1050 osób i spodziewamy się odejść około 850 – mówi.

– Otrzymałem zapewnienie, że braki kadrowe nie wpłyną na bezpieczeństwo w stolicy – komentuje dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Michał Domaradzki. - Otrzymaliśmy zapewnienie, że braki kadrowe będą zapełniane policjantami, którzy będą w Warszawie odbywać staż adaptacyjny, a więc nie powinno się to przekładać na to, że na ulicach będzie mniej policjantów, mniej funkcjonariuszy, mniej patroli – dodaje.



Komisariaty w garnizonie warszawskim ograniczają czas pracy

W związku z brakami ograniczono jednak pracę już sześciu komisariatów. Zamknięte w nocy są m.in. te w Górze Kalwarii, Konstancinie-Jeziornie, Tarczynie Józefowie i Lesznowoli.

– Nie wykluczamy, że czas pracy ograniczą także inne komisariaty – mówi rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak. – Jeżeli chcemy myśleć o poczuciu bezpieczeństwa, musimy patrzeć na to, że policjanci są dostępni dla obywateli, a zatem są w terenie. W momencie, kiedy mamy do czynienia na przykład z komisariatami, gdzie mamy do wyboru wystawić służbę dyżurno-nocną bądź skierować patrole na ulice, to wolimy, żeby te patrole były na ulicy – wyjaśnia.

Jak dodaje Marczak, ograniczenie pracy komisariatów nie wpływa na bezpieczeństwo.

Receptę na braki funkcjonariuszy zaproponowały związki zawodowe. Domagają się podwyżki dodatku stołecznego do 2 tysięcy złotych.

