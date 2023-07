Gwiazdy darta w Warszawie. Krzysztof Ratajski: Chcę wygrać ten turniej Przemysław Paczkowski 07.07.2023 11:32 Dziś wieczorem w hali Torwar rozpocznie się turniej największej organizacji darta – PDC Poland Darts Masters. Naprzeciwko najlepszych zawodników świata staną czterej gracze z Polski – Krzysztof Ratajski, Krzysztof Kciuk, Radek Szaganski i Łukasz Wacławski. – Liczy się tylko zwycięstwo – mówi Ratajski.

Poland Dart Masters w hali Torwar (autor: Matthew Porter/Twitter)

Turniej największej organizacji darta Poland Darts Masters rozpoczyna się dziś wieczorem w hali Torwar w Warszawie.

Jak podkreśla ćwierćfinalista mistrzostw świata z 2021 roku Krzysztof Ratajski, liczy się tylko zwycięstwo.

– Zawsze sobie stawiam cel, którym jest wygranie turnieju. Chcę wygrać cały turniej, a jak to się wszystko poukłada, to zobaczymy – mówi.

Ratajski zmierzy się w pierwszym meczu z byłym mistrzem świata Robem Crossem.

– Rob Cross to bardzo dobry zawodnik. Cała ósemka, która do nas przyjeżdża, to topowi zawodnicy i na kogo by się nie trafiło, będzie ciężko, bo to są świetni gracze – zauważa.

W Warszawie zobaczymy m.in. obecnego mistrza świata Michaela Smitha. Zmierzy się z nim Krzysztof Kciuk. Jak zauważa Ratajski, losowanie nie było dla Polaków łaskawe.

– Byłoby super, gdyby finał był Polski, ale o to będzie bardzo ciężko. Nie mamy łatwego losowania. Wśród Polaków z czterech rozstawionych zawodników, trzech z nas trafiło tych rozstawionych, co pokazuje, że to nie było do końca szczęśliwe losowanie. Dużej różnicy jednak nie ma, bo cała ósemka gra świetnie – dodaje.

Impreza odbywa się w ramach cyklu World Series of Darts, który ma na celu promować dyscyplinę w różnych zakątkach świata.

