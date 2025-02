Ostrzelany autobus na Mokotowie. Zarzuty i dozór dla 36-latka, jest nagranie z monitoringu

Są zarzuty dla mężczyzny, który miał strzelać do autobusu na Mokotowie. Sąd na wniosek prokuratury zadecydował też o zastosowaniu wobec niego dozoru. 36-latek po kłótni z kierowcą miał oddać w drzwi pojazdu trzy strzały z przedmiotu przypominającego broń. Do zdarzenia doszło we wtorek na przystanku Chmielna.