Ulicami stolicy przejdzie dziś kilka nabożeństw drogi krzyżowej [UTRUDNIENIA] RDC 22.03.2024 11:04 W piątek wieczorem ulicami stolicy przejdzie kilka procesji nabożeństw drogi krzyżowej. Na Grochowie zaplanowano Centralną Drogę Krzyżową Diecezji Warszawsko-Praskiej z udziałem biskupów, a na Żoliborzu odbędzie się XXIV Ogólnopolska Droga Krzyżowa Ludzi Pracy. Nabożeństwa będą także na Bródnie czy Jelonkach. Możliwe są krótkie wstrzymania ruchu, a także zmiany w kursowaniu autobusów.

Centralna Droga Krzyżowa w Warszawie, 2016 rok (autor: Taduesz Rudzki, CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons)

Ulicami Warszawy przejdą procesje w związku z nabożeństwami drogi krzyżowej. W związku z tym możliwe są wstrzymania ruchu na wybranych trasach. Z kolei niektóre linie autobusowe mogą zostać skierowane na trasy objazdowe.

Drogi krzyżowe w dzielnicach Warszawy

Mokotów

w godzinach 19:30–20:30 z kościoła pw. św. Michała Archanioła przy ulicy Puławskiej ulicami: Puławską (jezdnia w stronę Ursynowa), Odyńca, Kazimierzowską, Racławicką i Puławską (jezdnia w stronę Ursynowa)

w godzinach 19:30–21:00 z kościoła św. Andrzeja Boboli przy ulicy Rakowieckiej na trasie: Rakowiecka, Asfaltowa, Narbutta, Łowicka, Rakowiecka

w godzinach 19:45–21:45 z kościoła św. Maksymiliana Marii Kolbego przy ulicy Rzymowskiego ulicami: Gotarda, Orzycką, aleją Lotników, Bełdan. W przypadku dłuższego zablokowania przejazdu aleją Lotników autobusy linii: 189, 317, 401 i 402 mogą zostać skierowane na trasę objazdową ulicami Modzelewskiego i aleją Wilanowską

Ochota

w godzinach 20:00–22:00 ulicami: Banacha, Pogorzelskiego, przez park Skłodowskiej-Curie, Wawelską, Hoffmanowej, Mochnackiego, Grójecką (chodnikiem), Akademicką, Uniwersytecką (chodnikiem) na plac Narutowicza do kościoła św. Jakuba

Praga Południe

w godzinach 19:00-21:00 z kościoła pw. Narodzenia Pańskiego przy ulicy Ostrobramskiej ulicami: Rodziewiczówny, Łukowską, Zamieniecką, Chłopickiego do parafii Najczystszego Serca Maryi na placu Szembeka.

Śródmieście

w godzinach 19:00–21:00 z kościoła Najświętszego Zbawiciela przy placu Zbawiciela chodnikami wzdłuż: Marszałkowskiej, Trasy Łazienkowskiej, Waryńskiego, przez plac Konstytucji i Marszałkowską do placu Zbawiciela.

Ursus

w godzinach 18:30–20:00 z kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca NMP przy ulicy Sosnkowskiego ulicami: Rynkową, Bohaterów Warszawy, 1 Maja, Sosnkowskiego, Plutonu Torpedy, Cierlicką

w godzinach 18:45–20:00 z kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ulicy Piastowskiej dalej ulicami: Regulską, II Armii Wojska Polskiego, Kompanii AK „Kordian”, Regulską do Piastowskiej

w godzinach 20:00–21:00 z kościoła pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przy ulicy Wojciechowskiego ulicami: Wojciechowskiego, Keniga, Zagłoby do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej przy Zagłoby 37. W przypadku długiego zablokowania przejazdu ulicami Keniga i Wojciechowskiego autobusy linii: 177, 187, 194, 401, 517 i 716 mogą zostać skierowane na trasę objazdową ulicami Warszawską i/lub Orląt Lwowskich

Wesoła

w godzinach 18:45–20:30 z kościoła św. Brata Alberta na trasie: Brata Alberta, Urocza, Rysia, Wilanowska, Brata Alberta

Wilanów

w godzinach 18:30–19:30 przed Świątynią Opatrzności Bożej przy ulicy Hlonda

Droga krzyżowa – historia

Droga krzyżowa (łac. Via Crucis, dosł. droga krzyża) korzeniami sięga starożytnej Jerozolimy, gdzie wierni odwiedzali miejsca męki Chrystusa i ją tam rozważali. Wielką popularność zawdzięcza zakonowi franciszkanów, którzy w średniowieczu przenieśli to nabożeństwo do Kościoła zachodniego, ze względu na wiernych, którzy nie mogli sami pielgrzymować do Miasta Świętego.

W XIII wieku można było zatem odprawić nabożeństwo męki Chrystusa na tzw. Drogach jerozolimskich. Potem przybrało różne formy, czasami bardzo rozbudowane, nawet po kilkadziesiąt stacji, czego przykładem jest Kalwaria Zebrzydowska, Kalwaria Pacławska, Wambierzyce.

Nabożeństwo drogi krzyżowej znane w dzisiejszej formie – 14 stacji – sięga XVII wieku. Do jej urzeczywistnienia przyczynili się św. Franciszek, św. Bernard z Clairvaux, św. Anzelm oraz św. Brygida Szwedzka.

Najstarszy z zachowanych polskich tekstów nabożeństw drogi krzyżowej – „Sposób nabożeństwa droga krzyżowa nazywanego” – został wydany we Wrocławiu w roku 1731.

Część obecnych stacji ma swoje odzwierciedlenie w Ewangelii i swoje topograficznie umiejscowienie. Wśród nich są: 1 – skazanie na śmierć, 2 – wzięcie krzyża, 5 – pomoc Szymona z Cyreny, 8 – spotkanie niewiast, 10 – obnażenie z szat, 11 – przybicie do krzyża, 12 – śmierć na krzyżu, 13 – zdjęcie z krzyża, 14 – złożenie do grobu. Pozostałe stacje to owoc tradycji.

