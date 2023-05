Prezydent Andrzej Duda na Zamku Królewskim wręczył odznaczenia państwowe RDC 03.05.2023 11:23 Stanisław Mieczysław Gebhardt, żołnierz AK i Szarych Szeregów, oraz Joanna Maria Wnuk-Nazar, kompozytorka i dyrygentka, zostali odznaczeni w środę przez prezydenta Andrzeja Dudę Orderem Orła Białego.

Odznaczenia państwowe wręczone (autor: Kancelaria Prezydenta)

W święto Konstytucji 3 maja, podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie, Orderem Orła Białego prezydent odznaczył Stanisława Mieczysława Gebhardta - żołnierza AK i Szarych Szeregów, więźnia obozów koncentracyjnych Gross Rosen i Mathausen, polityka i ekonomistę, działacza emigracyjnego.

Gebhardt został odznaczony "w uznaniu zasług dla niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej, za wybitną działalność na rzecz polskiej emigracji poprzez pielęgnowanie tożsamości narodowej, zachowanie ciągłości dziedzictwa kulturowego oraz propagowanie wartości chrześcijańskich i demokratycznych, za wierność Polsce wolnej i suwerennej" - napisano w uzasadnieni.

Orderem Orła Białego oznaczona została również Joanna Maria Wnuk-Nazar - kompozytorka, dyrygentka i pedagog. W latach 1997-1999 była ministrem kultury i sztuki. Wnuk-Nazar była wieloletnią dyrektor naczelną i programową Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Jest propagatorką polskiej kultury muzycznej.

Wnuk-Nazar została odznaczona "w uznaniu znamienitych zasług dla polskiej kultury, za wybitne osiągnięcia w pracy artystycznej i pedagogicznej, za działalność na rzecz upowszechniania dorobku rodzimej kultury muzycznej oraz konsekwentne wspieranie aktywnego w niej uczestnictwa" - wskazano.

Nominacje wojskowe

Rano prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie oraz admiralską ośmiu oficerom Wojska Polskiego.

Awanse otrzymało ośmiu oficerów. Na stopień generała broni awansowany został generał Jarosław Gromadziński, Radca Koordynator Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a wcześniej m.in. dowódca formowanej od 2018 roku 18. Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach.

Na stopień generała dywizji został mianowany z kolei obecny dowódca tej dywizji - gen. Arkadiusz Szkutnik. Na generałów brygady awansowani zostali natomiast: szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji płk Mirosław Bryś, dowódca 3. Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu płk Jerzy Kwika, dowódca 2. Brygady Zmechanizowanej w Złocieńcu płk Dariusz Machula, zastępca szefa Agencji Uzbrojenia płk Romuald Maksymiuk oraz zastępca szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – Szef Logistyki płk Piotr Wagner.

Wśród awansowanych oficerów znalazł się także zastępca dowódcy Centrum Operacji Morskich komandor Wojciech Sowa, który awansowany został na stopień kontradmirała.

Msza za ojczyznę

Następnie w Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie prezydent uczestniczył we mszy w intencji ojczyzny.

Liturgii przewodniczył metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Wraz z nim eucharystię koncelebrował biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz.

W homilii kard. Nycz podkreślił, że uchwalanie Konstytucja 3 maja "było wyrazem dążności do radykalnej reformy państwa w kierunku rozwoju i w kierunku nowoczesności". "Mimo głębokich podziałów, różnic, trudności zewnętrznych i wewnętrznych zwycięża dobro kraju i troska o przyszłość. Mimo że niedługo potem przyszły rozbiory (...), to ta konstytucja i mobilizacja przy jej uchwalaniu, przeprowadziły potem Polskę przez 123 lata zaborów" - powiedział kardynał.

Zwrócił uwagę, że wyrazem dziękczynienia Bogu za konstytucję była wówczas obietnica wybudowania Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

"Dziś mamy wolną i piękną Polskę. Stoi Świątynia Opatrzności wraz z Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego - świętych i wielkich Polaków XX wieku oraz Panteonem Wielkich Polaków i Mauzoleum Prezydentów na Uchodźstwie, gdzie upamiętniamy dziękczynnie historię ostatnich setek lata oraz dziękujemy wszystkim, którzy w tym uczestniczyli i uczestniczą" - powiedział hierarcha. Jak zaznaczył, "w ten sposób Kościół wraz z narodem i państwem niejako spełnił złożoną przed 232 laty obietnicę".

Metropolita warszawski podkreślił, że "nie powinniśmy osobistej wiary w Jezusa Chrystusa, naszego chrześcijaństwa, wiary Kościoła ustawiać niejako obok sprawowanej posługi wobec Polski i dobra wspólnego oraz obok wszystkich spraw, którymi żyje dziś Polska, Europa i świat, a także sąsiednia Ukraina".

"Wasza społeczna służba jest sprawą nie tylko ważną, trudną ale jest odpowiedzialną i piękną troską o godność człowieka i dobra wspólnego - jak mawiał św. Jana Paweł II w adhortacji +Christifideles laici+. Papież Benedykt XVI doceniając wagę waszego zaangażowania politycznego dodawał: +Polityka jest jednym z najdoskonalszych sposób praktykowania miłości bliźniego+". "Tak jest zapisane nie tylko w nauce społecznej Kościoła. Tak jest naprawdę i powinno być naprawdę" - wskazał kard. Nycz.

Hierarcha powiedział, że "Kościół rozumiany jako wspólnota ludzi ochrzczonych nie chce rezygnować z udziału w życiu społecznym i politycznym". Wyjaśnił, że do takiego zaangażowania zgodnie z dobrze formułowanym sumieniem powołani są katolicy świeccy. Zastrzegł, że "formacja należy do Kościoła nauczającego, który w tej dziedzinie zawsze powinien pamiętać, że jest posłany do wszystkich".

Przytaczając słowa Chrystusa zawarte na kartach Pisma Świętego, kard. Nycz zaznaczył, że władza polega na służbie.

"Jeżeli przekazał Ewangelii i przekaz Kościoła o zaangażowaniu w politykę wydaje się zbyt idealistyczny albo wręcz nie realny, to znaczy tylko jak daleko odeszliśmy od prawdy i języka Ewangelii i ile mamy jeszcze do zrobienia" - ocenił.

Metropolita warszawski zaapelował, "żeby w czekających nas kampaniach nie zgubić dobra człowiek, dobra rodziny, dobra wspólnego, dobra Polski, żeby nie zrezygnować z tak podstawowych wartości jak prawda, miłość, piękno i pokój".

